Процессоры Intel Kaby Lake не будут работать на платах с новой логикой 300-й серии, несмотря на отсутствие конструктивных отличий

Ситуация с грядущими чипсетами Intel 300-й серии и разъемом LGA1151 остается непонятной. Ранее мы уже писали, что процессоры Intel Core восьмого поколения (Coffee Lake) нельзя будет использовать с системными платами, основанными на актуальных чипсетах Intel 200-й и 100-й серий. Но это, как оказалось, еще не все. Судя по всему, обратной совместимости системных плат на основе чипсетов Intel 300-й серии и процессоров предыдущих поколений (седьмого Kaby Lake и шестого Skylake) тоже не будет, хотя еще до недавнего времени все были уверены в обратном.

По крайней мере, на это указывает недавняя публикация нидерландского ресурсу Hardware.info, в распоряжение которого попала одну из первых плат на новом наборе логики Intel Z370. Журналисты Hardware.info экспериментальным путем подтвердили, что материнская плата с логикой Intel Z370 не хочет работать с бюджетным процессором Intel Celeron G3930, принадлежащим к семейству Kaby Lake. Справедливости ради отметим, что запустить систему им все же удалось, но при дальнейшем прохождении проверки POST все зависло на этапе инициализации графического адаптера. Судя по предыдущим сообщениям, примерно то же самое происходит при установке процессора Intel Coffee Lake в материнскую плату с логикой Intel Z270.

В данном случае особо важно отметить, что физических различий между сокетами LGA1151, применяемым в платформах разных поколений, по сути, нет. Они одинаковы вплоть до вырезов, предотвращающих установку процессора в несовместимую материнскую плату. То есть, нынешняя ситуация не похожа на случай с платформами LGA2011 и LGA2011v3, когда состоялся переход с DDR3 на DDR4. То есть, никаких технических изменений, которые могли бы объяснить отсутствие обратной совместимости между материнскими платами с логикой Intel 300-й серии и процессорами Intel Kaby Lake. И очень похоже, что решение это мотивировано исключительно желанием Intel стимулировать продажи, используя даже столь спорные способы как этот.

Остается добавить, что попытка объединить несовместимые плату и CPU никак не сказалась на их работоспособности, что дает определенную надежду на возможный выход соответствующий модификаций прошивки UEFI, обеспечивающих новых процессоров со старыми платами.

Источник: Hardware.info и techpowerup