Процессоры Intel на базе 10-нм технологии второго поколения получили кодовое название Ice Lake

Компания Intel ещё не вывела на рынок свои первые процессоры, изготовленные по нормам 10-нанометрового технологического процесса. Но это не мешает ей делиться планами об уже втором поколении 10-нанометровых чипов.

В частности, для чипов, созданных на базе улучшенного 10-нанометрового технологического процесса (10 нм +), выбрано кодовое название Ice Lake. Пока что какие-либо подробные сведения о новых процессорах не сообщаются. Вместе с тем, ресурс AnandTech делает предположение, что Ice Lake станет всеобъемлющим запуском компьютерных чипов. Грядущая архитектура Cannon Lake позволит сосредоточиться на мобильных процессорах, так как они являются более компактными и простыми в производстве. Выпуск таких чипов будет более рациональным в рамках новой технологии, когда выход годных устройств ещё не столь велик. Уже после обкатки технологии, устранения детских болезней и стабилизации нормы выхода годных чипов компания Intel сможет сконцентрироваться на выпуске более крупных настольных процессоров на базе архитектуры Ice Lake.

Пока что нет даже однозначных данных о сроках выхода на рынок процессоров Intel семейства Ice Lake. Учитывая, что новые устройства Cannon Lake начнут появляться лишь в 2018 году, решений Ice Lake не следует ожидать раньше конца 2018 года или начала 2019 года.

Источник: Engadget