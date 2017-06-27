Процессоры Intel Skylake и Kaby Lake могут вызывать сбой системы при активированной технологии Hyper-Threading

При определённых обстоятельствах компьютеры с процессорами Intel Skylake и Kaby Lake могут аварийно завершать работу в случае, когда активирована технология многопоточности вычислений Hyper-Threading. Данная ошибка встречается в ОС Microsoft Windows и дистрибутивах Linux.

Компания Intel признала наличие ошибки в своих процессорах Core 6-го и 7-го поколений и приводит следующее описание проблемы:

«В сложных микроархитектурных состояниях короткие циклы из менее чем 64 инструкций, которые используют регистры AH, BH, CH или DH вместе с соответствующими им широкими регистрами (например, RAX, EAX или AX для AH), могут приводить к непредсказуемому поведению системы. Эта проблема проявляется только в том случае, когда активны оба логических процессора одного физического процессора».

Ошибка обнаружена в процессорах Intel Skylake и Kaby Lake для настольных, мобильных и серверных систем. Также она имеется и в новых чипах Skylake-X, а вот в устройствах Kaby Lake X ошибка изначально устранена в очередном степпинге ядра.

Устранить проблему можно при помощи обновления микрокода. Он был опубликован компанией Intel ещё в мае, но это не предавалось огласке. Широкое распространение сведений как о самой ошибке, так и об её исправлении, началось лишь в прошедший уикенд вместе с публикацией уведомления из дистрибутива Debian Linux.

Обновление микрокода, исправляющее проблему с процессорами Intel, будет распространяться на клиентские компьютеры вместе с выходом обновлений для операционных систем. Драйвера с обновлённым микрокодом для Linux уже доступны. Пользователи Windows получат обновление через Windows Update в неопределённом будущем. Пока тяжело сказать, когда именно появятся соответствующие обновления для Windows. Пока что его нет даже в тестовых сборках в рамках программы Insider. К тому же, нет уверенности, что все версии Windows получат необходимое обновление. Владельцам компьютеров с Windows 10 нет причин переживать, а вот вероятность выпуска драйверов с обновлённым микрокодом для Windows 7 и 8.1 невелика, так как в соответствии с обновлённой политикой Microsoft, компания обеспечивает поддержку процессоров Skylake и Kaby Lake только для операционной системы Windows 10.

Чтобы обеспечить стабильную работу компьютеров с процессорами Intel Skylake и Kaby Lake до выхода обновлений для ОС, можно временно отключить поддержку Hyper-Threading в настройках UEFI.

Источник: arstechnica