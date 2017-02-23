Процессоры Ryzen уже стали самыми продаваемыми на Amazon

Процессоры Ryzen появились в продаже только вчера (предзаказ), но уже заняли первые позиции в списке бестселлеров на Amazon.

В Британском Amazon Ryzen расположились на первых трех местах, а в США — на первом, третьем и четвертом месте. И стоит напомнить, что пока в линейке Ryzen всего три процессора.

В обоих случаях популярность процессоров одна и та же. Более всего спросом пользуется вторая по производительности модель Ryzen (1700X), затем следует топовый процессор (1800X) и замыкает тройку младшая модель (1700).

Одновременно с попаданием Ryzen в список бестселлеров, топовые позиции в разделе материнок отошли платам AM4.

Буквально накануне появления Ryzen на Amazon компания Intel также начала снижать стоимость своих популярных процессоров, для сохранения конкуренции.