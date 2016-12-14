Провайдер «Ланет» отключит трансляцию украинских каналов с 1 января 2017 года

Как сообщалось ранее, с 1 января 2017 года в Украине вступает в силу закон №3504 «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги)». Одним из самых важных новшеств с точки зрения конечного потребителя станет то, что украинские медиагруппы получают право требовать с операторов платного телевидения плату за вещание каналов в их сетях. И они уже озвучили тарифы за каждого абонента в месяц.

Но такая ситуация совершенно не устраивает поставщиков контента. Сегодня в Киеве в стенах «Укринформа» проходила публичная дискуссия о том, как изменится жизнь украинских телезрителей после вступления в силу изменений к Закону Украины «О телевидении и радиовещании». Большинство спикеров представляли интересы провайдеров, которым с 1 января 2017 года предстоит нести дополнительные расходы на доступ к контенту. Соответственно, эти расходы будут перенесены на конечных пользователей.

Наиболее категоричным среди присутствовавших оказался директор крупного киевского интернет-провайдера «Ланет» Мариан Ивасюк. Отметим, «Ланет» обслуживает около 100 тыс. столичных домохозяйств и входит в Топ-10 национальных интернет-провайдеров.

Мариан Ивасюк назвал условия украинских медиа-групп на трансляцию телеканалов неприемлемыми. В ближайшее время компания «Ланет» проведет технологическое отключение украинских телеканалов, а с 1 января 2017 года отключит их полностью. Ивасюк добавил, что отечественные медиа-группы отказываются садиться за стол переговоров.

«Мы идти в добровольное рабство не собираемся, а медиа-группы полностью игнорируют переговоры», — подчеркнул он.

Ивасюк отметил, что для его компании требования «олигархических телеканалов» неприемлемы:

«Мы сознательно обостряем конфликт, потому что не хотим быть рабами».

Некоторые одесские провайдеры оказались солидарными с киевскими – они также решили отключить телевидение. А вот столичный «Триолан» занял иную позицию. Он согласился на требования медиа групп и введёт абонплату в размере 15 грн в месяц.

Сами же представители медиа-групп не видят причин для столь радикальных настроений среди провайдеров. Ярослав Пахольчук, исполнительный директор «1+1 медиа» заявил следующее:

«Коммерческие условия, которые предлагают медиа­группы, достаточно формальны и не могут быть причиной для исключения канала из того или иного пакета. Но мы готовы и к такому сценарию. Зритель может не волноваться, у него всегда есть и будет право выбора, где и что посмотреть. Переговоры находятся в активной фазе, есть большое количество уже подписанных контрактов, и в целом мы оцениваем ситуацию как стабильную и позитивную».

Источник: «Новое время», «КП в Украине»