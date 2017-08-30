Прямая видеотрансляция пресс-конференции Samsung на IFA 2017 (19:00 по киевскому времени)
Сегодня, 30 августа 2017 года, в Берлине пройдет официальная пресс-конференция «Your new normal» компании Samsung Electronics в рамках выставки IFA 2017. Начало запланировано на 19:00 по киевскому времени, при этом те, кто не смог попасть на берлинский Темподром, смогут узнать о новинках компании из нашей прямой видеотрансляции.
Ожидатся, что Samsung представит несколько новых гаджетов, включая устройства для создания подключенного умного дома.
P.S. Пока трансляция не началась, посмотрите познавательное видео о полупроводниках:
Источник: Samsung