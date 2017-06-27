Публичная бета iOS 11 доступна для всех желающих

Установка версий операционных систем для разработчиков – отдельное развлечение гиков. Любители поиграться со своей нервной системой на свой страх и риск ставят тестовые сборки ОС на компьютеры и мобильные устройства чтобы побыстрее познакомиться с набором новых функций. Ранее у пользователей техники Apple особого выбора не было, можно было либо немного заморочиться и попробовать девелоперскую сборку, либо ждать финального релиза. Но начиная с iOS 8 в 2014 году компания начала позволять всем желающим поучаствовать в тестировании.

Представленная в начале этого месяца на WWDC 2017 iOS 11 уже стала доступна в статусе публичной беты. Обновление затронет как внешние улучшения, так и ряд функциональных возможностей. Среди отличительных особенностей есть следующее: файловый менеджер (которого ранее не было в iOS), новый вид Dock-панели и Control Center, доработанный режим мультизадачности, Drag and Drop, переделанный App Store, поддержка передачи денег между пользователями по средства Apple Pay, дополненная реальность и многое другое. Особенно эта ОС должна заинтересовать пользователей iPad.

Доступно это все будет для iPhone начиная с модели 5s, iPad от mini 2, iPad 4 и младше вне игры, и для iPod Touch шестого поколения. Для участия в программе публичного тестирования достаточно перейти по ссылке и зарегистрироваться в системе.

Напомним, что работа бета-версий ОС может привести к совершенно разнообразным последствиям. Устанавливать на основное устройство особенно первые тестовые сборки крайне не рекомендуется. Чаще всего ранние версии грозят повышенным потреблением питания, нестабильной работой приложений и системы в целом, большим количеством мелких ошибок и недоработок. Если вы все же рисковый человек и вероятные проблемы вас не пугаю, не забывайте о регулярном обновлении резервной копии.

Финальную версию iOS 11 стоит ждать осенью с выходом новых iPhone.