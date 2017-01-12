Пятидюймовый металлический смартфон Gionee Steel 2 с аккумулятором емкостью 4000 мА•ч стоит от $190

Китайская компания Gionee, отметившаяся под конец прошлого года необычным люксовым смартфоном Gionee M2017 стоимостью от $1000, представила новую модель под названием Gionee Steel 2 для пользователей с более скромным бюджетом.

Выполненная в металлическом корпусе новинка внешне напоминает флагманские модели Huawei (передняя панель и стеклянная панель основной камеры) и оценивается в $190 (младшая версия с 16 ГБ ПЗУ). Увы, сочетанием характеристик и цены, как это часто бывает в случае моделей Xiaomi, устройство Gionee Steel 2 не поражает, хотя и некоторые параметры определенно заслуживают внимания. К примеру, аккумулятор, как и подобает современным «долгожителям», имеет емкость 4000 мА•ч, что с учетом далеко не самой мощной SoC MediaTek MT6737 и 5-дюймового экрана разрешением 1280х720 пикселей должно обеспечить хорошую автономность.

Оперативной памяти в Gionee Steel 2 по современным меркам вполне достаточно – 3 ГБ. Объем встроенной памяти можно выбрать между 16 и 32 ГБ. Есть возможность установки карт microSD.

Что касается камер, основная характеризуется разрешением 8 Мп, а разрешение фронтальной составляет 5 Мп. В качестве ОС выступает Android 6.0 с фирменной оболочкой Amigo 3.5.

Вариантов цветового исполнения всего два: Jazz Gold и Gold Black. Новинка уже доступна для предзаказа в Китае в онлайн-магазине Gionee, данных о доступности устройства на рынках других стран пока нет.

Источник: gsmarena