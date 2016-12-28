Pyramid Research: Доходы украинского телеком-рынка будут падать вплоть до 2021 года из-за снижения интереса к голосовым услугам и слабому росту объемов дата-трафика

Аналитическая компания Pyramid Research опубликовала прогноз развития украинского телеком-рынка, согласно которому данный сегмент будет стагнировать как минимум до 2021 года.

Итак, согласно данному отчету, доход телеком-рынка Украины в 2016 году составит 40,7 млрд грн ($1,6 млрд), при этом среднегодовая динамика в гривне будет отрицательной (-0,7%). Общий доход рынка в валютном исчислении будет продолжать снижаться вплоть до 2021 года. При этом доход от передачи мобильных данных будет расти в среднем на 3,7% в гривне и в 2021 году достигнет 7,2 млрд грн ($256 млн).

Исследователи из Pyramid Research считают, что в 2021 году удельный вес мобильного интернета в среднем чеке украинского абонента будет составлять больше четвертой части суммы (26,1%), тогда как в данный момент он лишь немного превышает пятую часть чека (21%).

Также ожидается, что фиксированная IP-телефония (VoIP) будет быстро расти в течение 2016-2021 годов (среднегодовой темп роста — 8,2% в гривне), в то время как фиксированный широкополосный интернет будет показывать среднегодовой темп роста на уровне 3,9%.

Аналитики уверены, что телекоммуникационный рынок Украины будет контролироваться двумя крупнейшими операторами «Киевстар» и «Vodafone Украина», которые сосредоточатся на расширении 3G (а со следующего года и 4G) покрытии, пакетных предложениях для абонентов и развитии дополнительных сервисов, чтобы укрепить свои позиции на рынке.

Источник: ЛІГА.net