Qatar Airways: Ежедневные перелеты по маршруту Доха — Киев стартуют уже 28 августа 2017 года

Авиакомпания Qatar Airways изменила ранее анонсированные планы по выходу на украинский рынок в 2018 году и объявила, что первый полет в Киев состоится намного раньше — уже через полтора месяца, 28 августа текущего года. Сообщение об этом появилось на официальном сайте одной из лучших авиакомпаний мира.

Перелеты по маршруту Доха (Катар) — Киев будут проходить ежедневно, обслуживать их будет самолет Airbus A320 с 12 местами в бизнес-классе и 132 местами в эконом-классе.

В Qatar Airways отметили, что рейсы в Киев стали частью общей стратегии по расширению присутствия на рынке Восточной Европы, где недавно также были открыты рейсы в Скопье (Македония) и Прагу (Чехия).

Отметим, что Qatar Airways — это национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны городе Доха, которая выполняет рейсы по более чем 150 международным направлениям и отличается высоким качеством обслуживания. Компания Qatar Airways входит в список семи авиакомпаний, имеющих высший пятизвёздочный рейтинг по версии британского агентства Skytrax, наряду с такими авиаперевозчиками, как All Nippon Airways, Hainan Airlines, Cathay Pacific, Asiana Airlines, Malaysia Airlines и Singapore Airlines.

Источник: Qatar Airways