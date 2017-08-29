Qatar Airways совершила первый рейс в Украину

Авиакомпания Qatar Airways, как и обещала, вчера, 28 августа, выполнила первый рейс в Украину по маршруту Доха — Киев. Самолет прибыл в аэропорт в 20:55 по киевскому времени, сообщает ЦТС.

Как мы уже сообщали ранее, перелеты по маршруту Доха (Катар) — Киев будут проходить ежедневно, обслуживать их будет самолет Airbus A320 с 12 местами в бизнес-классе и 132 местами в эконом-классе.

По понедельникам, вторникам, четвергам и субботам Airbus A320 будет вылетать из аэропорта Хамад в 15:15, а в Борисполе будет приземляться в 20:55. Обратный рейс будет отправляться в 23:45, время прибытия в Катар – 05:55 (следующего дня).

В остальные дни недели (среда, пятница и воскресенье) рейс Qatar Airways будет отправляться из Дохи в 06:45 и в Борисполь будет прибывать в 12:25. В обратном направлении самолет буде стартовать в 13:25, время прибытия в Доху – 18:45.

Источник: ЦТС