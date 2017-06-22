«QR-коды добрались до маршруток»: В Черкассах первыми в Украине запустили электронные билеты в маршрутных такси

С сегодняшнего дня более 70 маршрутных автобусов в Черкассах начали принимать плату за проезд без наличных, с использованием QR-кода. Подобный способ оплаты впервые в Украине используется в маршрутках, технологии внедрили ЧАО «Черкассыавтотранс» и ПриватБанк.

Теперь пассажиры черкасских маршруток № 8, 21, 26, 27 смогут оплачивать проезд через смартфон, отсканировав QR-код, размещенный на специальных стикерах в салоне с помощью мобильного приложения Privat24. По заверениям разработчиков, вся процедура оплаты должна занимать не более 15–30 секунд.

Во время поездки оплаченный билет нужно будет предъявить кондуктору или контролеру. Банковская комиссия за использование QR-кода отсутствует, пассажиры оплачивают только стоимость билета.

На данный момент ведутся переговоры об оплате проезда с помощью QR-кодов с другими черкасскими перевозчиками и КП «Черкассыэлектротранс». Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заинтересовался нововведением и пообещал рассмотреть возможность ввести такой способ оплаты проезда и в городских троллейбусах.

В ПриватБанке выразили надежду, что до конца текущего года пользоваться электронными билетами в транспорте смогут жители большинства украинских городов, поскольку внедрение этой технологии не требует от муниципалитетов и транспортных компаний дополнительных затрат.

Как ранее сообщала пресс-служба банка, к оплате проезда в транспорте с помощью QR-кода и Приват24 уже подключены Львов, Херсон, Днепр, Ивано-Франковск, Чернигов, Конотоп и Белая Церковь, Кривой Рог, Сумы, Запорожье, Черкассы. ПриватБанк также планирует ввести дополнительные удобства для пассажиров – приобретение месячной абонентской карты через мобильное приложение и установку в троллейбусах карточных терминалов для оплаты проезда картой любого банка.

Источник: ПриватБанк