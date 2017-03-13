Quake Champions будет оставаться free-to-play, пока вам не захочется его купить

Авторы Quake Champions, новейшей итерации арена-шутерного ветерана с более чем 10-летним стажем Quake III Arena (1999), наконец, определились с его бизнес-моделью.

В интервью Polygon творческий директор Тим Уиллитс (Tim Willits) объяснил, что, игрокам, желающим играть бесплатно в Quake Champions, изначально будет доступен только один персонаж – Чемпион Ranger. Заинтересованные получить весь чемпионский комплект могут приобрести Champion Pack и получить неограниченный доступ ко всем персонажам при фиксированном ценнике. Стоимость набора не уточняется.

«Причина такого подхода проста, – объясняет Уиллитс. Игровой мир кардинально изменился с момента запуска оригинальной Quake в 1996 году. Он стал огромен. На разных континентах игроков стало больше, чем когда-либо прежде. У каждого рынка сбыта свои ожидания в том, как он готов платить за игру. Создание в Quake Champions как бесплатной, так и платной модели, даёт возможность команде разработчиков предложить проект большему количеству пользователей. Мы хотим привлечь как можно больше игроков, насколько это максимально возможно. Особенно за пределами Северной Америки и Западной Европы, где мы имеем солидную базу фанатов. Поэтому мы хотим быть гибкими, чтобы дать возможность играть бесплатно всем заинтересованным участникам. Как пользователи, оплатившие полный доступ, так и free-to-play-игроки будут действовать на одних и тех же картах и конкурировать в равных условиях. Единственная разница только в ограниченном доступе к списку чемпионов отличных, от Ranger».

Игроки, приобретающие Champion Pack, де-факто, получают полноценную версию игры, Ranger и всех остальных Чемпионов уже на старте. Все остальные смогут тратить игровую валюту по собственному усмотрению, например, чтобы играть другими Чемпионами в течение ограниченного периода.

«Мне не нравится слово «аренда», – заявил Уиллитс. – «Да, вы тратите заработанное, чтобы иметь доступ к персонажам в течение ограниченного времени. Но вы не тратите на это реальные деньги».

Вопрос, как долго игроки смогут играть другими Чемпионами пока не решён. Это один из многих вопросов, на которые Уиллитс и команда id Software надеются найти ответ во время закрытого бета-тестирования, на данный момент, доступного к регистрации.

Цель в том, чтобы минимизировать то самое чувство бесконечного гринда, которое часто посещает игроков в других free-to-play проектах. Внутриигровую валюту можно легко заработать, и покупка других Чемпионов станет частым и интересным способом её потратить. Но есть и другие варианты избавиться от излишков денежных средств. Пользователи смогут приобретать т.н. «рюкзаки», которые позволят им принять участие в рунических испытаниях, за успех в которых игрок получает ковчеги с новыми Чемпионами и скинами.

В конечном счете, сообщество free-to-play-игроков будет конкурировать на равных с обладателями Champion Pack. Все Чемпионы будут обладать разными навыками и дополнять друг друга как «камень-ножницы-бумага», но при этом будут общедоступными. Это поможет убедиться в том, что Quake Champions верна философии мастерства на основе геймплея, которая сделала франшизу одной из оригинальных дисциплин киберспортивных соревнований.

Уиллитс уверен, что предложенная Bethesda модель более жизнеспособна чем уже существующие и надеется, что со своими режимами командной игры, особенно двойным (платный+бесплатный), разработчики смогут заполнить пробелы в категориях, которых так не хватает сегодня в киберспорте.

«У нас есть серьёзное преимущество – многие профессиональные игроки получили свой первый опыт, начав играть в Quake. И да, – сейчас они играют в Counter-Strike: Global Offensive и Overwatch, но их первая любовь – это Quake. Поэтому мы хотим добиться той критической массы, когда у нас есть достаточное количество игроков, а затем… расширять нашу игровую составляющую, нашу лигу игр, к которой мы движемся в ближайшие 1,5 года»

Заявку на участие в ЗБТ можно подать на официальном сайте издателя.

Релиз Quake Champions запланирован на 2017 год, точная дата выхода пока неизвестна. Проект является PC-эксклюзивом.

Источник: Polygon