Qualcomm анонсировала новые чипсеты для умных динамиков, беспроводной акустики и наушников с интерфейсом USB-C

В последнее время всё большее количество компаний начинает предлагать собственные умные колонки. Специально для таких устройств Qualcomm разработала чипсет, оптимизированный для выполнения специфических задач. Кроме того, с отказом от традиционного 3,5-миллиметрового звукового разъёма на рынке ожидается появление большого количества наушников с интерфейсом USB-C. Для таких устройств у Qualcomm также имеется специализированный чипсет. И ещё несколько новых чипсетов для беспроводной акустики.

Для умных колонок предназначены два новых чипа. Они обеспечивают возможность потокового воспроизведения звукового контента в высоком качестве с локальных источников или облачных сервисов. Заявлена поддержка протокола aptX HD для беспроводного соединения Bluetooth, DLNA. Также сообщается о возможности воспроизведения практически любых форматов аудио, включая контент Hi-Res 32 бит / 192 кГц и FLAC/ALAC. Кроме того, данные чипсеты поддерживают возможность создания конфигураций акустических систем для нескольких комнат и многоканальных акустических систем. Дополнительно следует упомянуть о функции устранения эха и подавления шумов. Наконец, заявлена поддержка ОС Android Things, общих платформ Linux, а в скором времени будет добавлена поддержка Google Assistant с Cast Audio и Amazon Alexa Voice Services.

Также разработаны чипсеты для беспроводных колонок и наушников и акустических устройств с проводным подключением через интерфейс USB-C. Они предназначены для создания различных звуковых устройств – от решений начального уровня до топовых акустических систем. В чипсетах для беспроводных колонок и наушников реализована поддержка протокола Bluetooth aptX, функции шумоподавления и других функций в различных комбинациях. При этом заявлена высокая экономичность, что позволит беспроводным устройствам долго работать от одного заряда батареи. Отмечается, что эффективность для голосовых звонков и потокового воспроизведения музыки повышена более чем на 50%. Кроме того, такие чипы имеют ультракомпактные размеры. Для чипсета, ориентированного на применение в составе наушников с интерфейсом подключения USB-C дополнительно заявлена поддержка аудио формата 192 кГц / 24 бит.

Вместе с тем, компания Qualcomm подготовила к выпуску высококачественные усилители, для которых заявлено соотношение сигнал/шум до 131 дБ и шумовая модуляция менее 2 дБ.

Источник: GSMArena