Qualcomm показала сканер отпечатков пальцев, который можно поместить под дисплей
Во время проведения выставки Mobile World Congress Shanghai 2017 компания Qualcomm анонсировала ультразвуковой сканер отпечатков пальцев нового поколения.
Модель Qualcomm Fingerprint Sensor обладает рядом новых возможностей. В частности, набор функций включает сенсоры для дисплея, стекла и металла, определение направленных жестов, распознавание отпечатка пальца под водой. Кроме того, это первое коммерческое интегрированное ультразвуковое решение, которое также способно определять сердечный ритм и кровоток.
Сканер Qualcomm Fingerprint Sensor for Display способен осуществлять сканирование через OLED дисплей толщиной до 1200 мкм. Версии для стекла и металла срабатывают сквозь толщину материала в 800 и 650 (для алюминия) мкм, соответственно. По сравнению с сенсорами предыдущего поколения показатели для стекла и металла улучшены на 400 мкм. По заверениям производителя, это первые коммерчески анонсированные решения, способные срабатывать сквозь такие слои материала.
Новые сенсоры разработаны в качестве интегрируемого решения с собственными мобильными платформами Qualcomm Snapdragon Mobile Platform, а также могут использоваться и со сторонними платформами. Сенсоры Fingerprint Sensors for Glass и Fingerprint Sensors for Metal совместимы с недавно представленными процессорами Snapdragon 660 и 630. Все три новинки будут совместимы с будущими мобильными платформами компании и сторонних производителей.
Сенсоры Fingerprint Sensors for Glass и Fingerprint Sensors for Metal станут доступными производителям конечных устройств уже в этом месяце, а готовые коммерческие продукты с ними появятся на рынке в первой половине 2018 года. Сенсор Qualcomm Fingerprint Sensor for Display станет доступным для производителей лишь в четвёртом квартале 2017 года.
Компании Vivo и Qualcomm продемонстрировали возможности новых сенсоров Qualcomm Fingerprint Sensor for Display и Fingerprint Sensors for Metal, используя модифицированную версию смартфона VIVO XPlay 6. При этом отмечается, что сенсоры срабатывают даже в том случае, когда аппарат погружён в воду. Также Qualcomm намерена показать возможности сенсор Fingerprint Sensors for Glass с помощью специально модифицированного устройства, предназначенного исключительно для демонстрационных нужд.