Qualcomm провела исследование чтобы узнать, можно ли управлять дронами через LTE

Интернет-подключение может быть полезно для тех дронов, которые используются для доставки товаров или потоковой трансляции видео. В такм случае обеспечивается возможность непрерывной коммуникации с БПЛА и координирование его работы. Но при этом возникает вопрос, насколько эффективной может быть связь и передача данных через LTE, когда дроны парят над землёй на высоте десятков или даже сотен метров? Компания Qualcomm провела собственное исследование и ответила на этот вопрос.

В рамках исследования, включающего более 1 тыс. полётов, было установлено, что существующие сети мобильной связи LTE вполне подходят для выполнения указанных задач. Дроны получают устойчивый LTE сигнал на высотах до 400 футов (около 122 метра) и сопоставимое покрытие. Вместе с тем, имеются и некоторые усовершенствования, которые Qualcomm хотела бы внедрить. В частности, она намерена снизить помехи и повысить мощность сигнала, что позволит эффективно использовать большее количество дронов в небе одновременно. Также необходимо улучшить программное обеспечение для выбора базовой станции с наиболее сильным сигналом.

Компания Qualcomm поделилась результатами своих исследований с другими участниками организации 3GPP.

Источник: Engadget