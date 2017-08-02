Ракета Vega с украинским двигателем вывела на орбиту два спутника

В среду, 2 августа, состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega с украинским маршевым двигателем четвертого ступени ракеты. Запуск был произведён в 4:58 по киевскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает пресс-служба государственное космическое агентство Украины (ГКА).

«2 августа 2017 года в 04:58:33 по киевскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega. Маршевый двигатель РД-843 4-й ступени ракеты-носителя разработан ГП «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К.Янгеля и изготовлен ГП «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. А.М.Макарова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракета-носитель вывела на солнечно-синхронные орбиты два спутника:

OPTSAT-3000 (весом 368 кг) по заказу Минобороны Италии;

Venμs (весом 264 кг) для проекта Израильского космического агентства (ISA) и Национального центра космических исследований Франции (CNES).

Указанный пуск стал десятым в рамках программы Vega и вторым в 2017 году. Всего за 5 лет работы Vega вывела на орбиту 25 спутников для 19 заказчиков по всему миру.

Источник: delo.ua