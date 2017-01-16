Расследование Samsung подтвердило, что причиной возгорания Galaxy Note7 была батарея, отчёт будет опубликован 23 января

Выпущенный в сентябре 2016 года смартфон Galaxy Note7 нанёс существенный ущерб компании Samsung. Компания оценила потери от фиаско этой модели в $5 млрд. Даже сейчас – через несколько месяцев после отзыва из продажи неудачного устройства – чуть ли не каждая новость о Samsung сопровождается комментариями о возгорании. Наконец, специалисты компании разобрались с причинами инцидентов, в скором времени ожидается публикация официального отчёта по этому поводу.

Напомним, ранее специалисты Instrumental проанализировали смартфон Samsung Galaxy Note7 и пришли к выводу, что причиной перегрева и возгорания батарей стал слишком агрессивный подход к внутреннему дизайну. Инженеры Samsung, якобы, слишком плотно разместили внутренние компоненты и не оставили достаточного запаса свободного пространства для батареи. В результате, со временем аккумулятор подвергался сжатию, и происходило замыкание его внутренних электродов, что вызывало перегрев и возгорание.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на слова осведомлённого источника, причиной возгорания действительно является батарея. Однако, специалисты Samsung смогли воспроизвести условия возникновения огня, но при этом не были обнаружены какие-либо неблагоприятные особенности дизайна или программные ошибки, которые стали бы источником проблемы. Так что отчёт должен быть достаточно интересным. Как ожидается, он будет обнародован 23 января – за день до публикации квартальной финансовой отчётности Samsung.

Источник: The Verge