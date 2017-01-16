Расследование Samsung подтвердило, что причиной возгорания Galaxy Note7 была батарея, отчёт будет опубликован 23 января

Расследование Samsung подтвердило, что причиной возгорания Galaxy Note7 была батарея, отчёт будет опубликован 23 января

Выпущенный в сентябре 2016 года смартфон Galaxy Note7 нанёс существенный ущерб компании Samsung. Компания оценила потери от фиаско этой модели в $5 млрд. Даже сейчас – через несколько месяцев после отзыва из продажи неудачного устройства – чуть ли не каждая новость о Samsung сопровождается комментариями о возгорании. Наконец, специалисты компании разобрались с причинами инцидентов, в скором времени ожидается публикация официального отчёта по этому поводу.

Напомним, ранее специалисты Instrumental проанализировали смартфон Samsung Galaxy Note7 и пришли к выводу, что причиной перегрева и возгорания батарей стал слишком агрессивный подход к внутреннему дизайну. Инженеры Samsung, якобы, слишком плотно разместили внутренние компоненты и не оставили достаточного запаса свободного пространства для батареи. В результате, со временем аккумулятор подвергался сжатию, и происходило замыкание его внутренних электродов, что вызывало перегрев и возгорание.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на слова осведомлённого источника, причиной возгорания действительно является батарея. Однако, специалисты Samsung смогли воспроизвести условия возникновения огня, но при этом не были обнаружены какие-либо неблагоприятные особенности дизайна или программные ошибки, которые стали бы источником проблемы. Так что отчёт должен быть достаточно интересным. Как ожидается, он будет обнародован 23 января – за день до публикации квартальной финансовой отчётности Samsung.

Источник: The Verge

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