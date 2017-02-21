Разборка консоли Nintendo Switch позволила выявить в ней модифицированный чип NVIDIA Tegra

За несколько недель до официальной презентации новой игровой консоли Nintendo Switch состоялась утечка информации о разборке этого устройства. Благодаря этому удалось узнать некоторые технические характеристики новинки.

Консоль Nintendo Switch содержит 6,2-дюймовый дисплей и модифицированный процессор NVIDIA Tegra. Предполагалось, что консоль Nintendo Switch получит процессор, сходный с чипом Tegra X1, который используется в устройствах NVIDIA Shield. Но маркировка A2 говорит о том, что либо это совершенно другой процессор, основанный на архитектуре Pascal, либо существенно модифицированная версия, которая может изготавливаться по нормам 16-нанометрового технологического процесса.

Среди прочего, во внутренностях Nintendo Switch были обнаружены два модуля памяти, слот USB Type-C, достаточно большую батарею ёмкостью 4310 мАч. Nintendo заверят, что аккумулятор позволяет работать в автономном режиме от 2,5 до 6,5 часов. Кроме того, в наличии имеется активная система охлаждения, которая включает тепловую трубку и крупный вентилятор.

Источник: nextpowerup