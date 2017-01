Razer купила стартап Nextbit, создавший смартфон Robin с «бесконечной» памятью

Компания Razer купила стартап Nextbit, который разработал смартфон Robin с «неограниченным» объёмом хранилища.

Напомним, смартфон Nextbit Robin сочетает традиционное хранилище на базе флэш-памяти (ёмкость 32 ГБ) с облачным сервисом хранения данных. Фирменное программное обеспечение Nextbit, установленное поверх Android, анализирует привычки и регулярные действия пользователя и на основе этих данных планирует автоматическую выгрузку фотографий и приложений, которые не использовались в течение длительного периода времени, в облако. В случае необходимости получить доступ к таким выгруженным данным достаточно просто прикоснуться к одному из отправленных в облако приложений, иконка которого подсвечивается серым цветом. После этого приложение будет загружено назад на смартфон со всеми предыдущими данными и настройками. Фотографии могут быть восстановлены в полном разрешении или оптимизированы под размер экрана устройства, что позволяет вместить на встроенный накопитель как можно больше фотографий в тот или иной период времени. В рамках кампании на Kickstarter планировалось собрать $500 тыс., необходимых на выпуск смартфона Robin, а фактическая сумма сборов составила около $1,3 млн. К поставкам готового устройства приступили около года назад.

Nextbit is joining the @Razer family! Now we’ll have more resources for more exciting (rebellious) projects. https://t.co/rC6Oww7TMO pic.twitter.com/HJScaIlVfS

— Nextbit (@nextbitsys) 30 января 2017 г.