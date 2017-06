Razer Thresher Ultimate – беспроводная гарнитура для PS4 и Xbox One за $250

Компания Razer анонсировала выпуск новой беспроводной игровой гарнитуры, предназначенной для совместного использования с консолями PS4 (поддерживаются PS4 и PS4 Pro) и Xbox One (поддерживаются Xbox One, Xbox One S и Xbox One X). Новинка получила название Razer Thresher Ultimate. Данная гарнитура доступна в виде двух модификаций – своя версия для каждой консоли. При этом обе версии совместимы с компьютерами.

Модель Razer Thresher Ultimate использует базовую станцию, которая передаёт сигнал на наушники в частотном диапазоне 2,4 ГГц на расстояние до 12 метров без каких-либо заметных задержек. Базовая станция подключается к консоли с помощью проводного оптического звукового соединения. Комплект поставки также включает подставку, которую можно расположить рядом с базовой станцией и хранить на ней наушники, когда они не используются. В наушниках применяются достаточно крупные 50-миллиметровые динамики, которые обеспечивают виртуальное многоканальное звуковое окружение 7.1 Dolby Surround Sound. Также в наличии имеются встроенные органы управления и выдвижной всенаправленный микрофон. Используемые амбушюры имеют мягкие валики из кожзаменителя, которые полностью закрывают уши. При этом в них имеются углубления из пенообразного материала, что призвано облегчить использование гарнитуры теми пользователями, которые вынуждены носить очки.

Гарнитура Razer Thresher Ultimate поступит в продажу в июле по одинаковой цене $249,99 за каждую из версий.

Источник: GSMArena