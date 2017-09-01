Razer выпустила «бюджетную» версию ноутбука Blade Pro по цене «всего» $2299

Поклонникам мобильного гейминга компания Razer готова предложить более доступную версию игрового ноутбука Blade Pro. Новинка получилась почти в 2 раза дешевле оригинальной версии, но для достижения такой экономии пришлось пустить под нож многие компоненты системы.

Так, «бюджетный» вариант Razer Blade Pro оснащён таким же 17,3-дюймовым дисплеем. Но вместо сенсорной панели с разрешением 4K и поддержки G-Sync предлагается матовая матрица с Full HD разрешением и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Механические переключатели клавиатуры уступили место мембранным версиям, которые применяются в 14-дюймовой модели Blade. Вместо видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1080 применяется модель GeForce GTX 1060. Конфигурация включает 16 ГБ ОЗУ (с возможностью самостоятельной модернизации до 32 ГБ), хотя в более дорогой версии 32 ГБ предлагаются в базе. Дисковая подсистема представлена PCIe SSD ёмкостью 256 ГБ и HDD ёмкостью 2 ТБ (вместо массива RAID 0 из двух твердотельных накопителей). Правда, её можно самостоятельно модернизировать. Устройство содержит процессор Intel Core i7 7700HQ. Облегчённая конфигурация стала менее прожорливой, для её работы требуется внешний адаптер питания на 165 Вт. При этом ноутбук получился не столь тяжёлым и горячим, как его старший собрат.

В результате всех указанных изменений цену ноутбука Razer Blade Pro удалось снизить с $3999 до $2299.

Источник: The Verge