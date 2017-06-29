Разработано решение для защиты данных в Google Диске от вирусов-шифровальщиков: WannaCry, Petya и др.

Американская компания с офисом разработки в Украине Spinbackup выпустила решение Ransomware Protection, которое защищает данные в Google Диске от всех видов вирусов-вымогателей: WannaCry, Petya и других модификаций.

Решение Spinbackup для пользователей G Suite работает следующим образом: сервис в режиме реального времени следит за поведением пользователей и приложений в в облаке Google Диска. Как только сканер обнаруживает атаку, например, вирус начинает зашифровывать файлы, он блокирует ее источник, определяет количество поврежденных файлов, а затем автоматически восстанавливает их из последней успешной резервной копии.

Автоматический бэкап файлов производится до трех раз в сутки. Данные восстанавливаются автоматически, но это можно делать и в ручном режиме. Обнаружив атаку, система отправляет администратору организации уведомление.

Объем хранилища для бизнес-пользователей — неограниченный. Стоимость сервиса при годовой подписке составляет $5 в месяц на пользователя.

Spinbackup, в том числе, определяет уровень риска при подключении сторонних приложений к корпоративному аккаунту Google. Например, условный «дополнительный редактор для Google Таблиц» с уровнем доступа «редактирование данных», может потенциально удалить, скопировать или зашифровать все облачные данные корпоративного пользователя.

Сервис отслеживает работу сотрудников с корпоративными данными в облаке Google — какие сервисы и приложения получили доступ к корпоративным данным пользователей, есть ли риски утечки корпоративной информации, происходит ли аномальное скачивание данных на локальные устройства или облачные сервисы, кто и когда отправляет в Gmail-почте номера кредитных карточек, предоставляет доступ к корпоративным данным на Google Диск третьим лицам вне домена, и многое другое.

У Spinbackup есть решение и для индивидуальных пользователей. Если объем информации не превышает 4 ГБ, то сервис полностью бесплатен. За $2 в месяц сервис ежедневно делает резервные копии информации на Google Диске объемом до 50 ГБ. Каждый дополнительный гигабайт обойдется в $0.025. В отличие от бизнес-аккаунта, данные можно восстановить только из вчерашней резервной копии и отсутствует автоматический мониторинг вирусной активности.