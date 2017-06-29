Разработано решение для защиты данных в Google Диске от вирусов-шифровальщиков: WannaCry, Petya и др.
Американская компания с офисом разработки в Украине Spinbackup выпустила решение Ransomware Protection, которое защищает данные в Google Диске от всех видов вирусов-вымогателей: WannaCry, Petya и других модификаций.
Решение Spinbackup для пользователей G Suite работает следующим образом: сервис в режиме реального времени следит за поведением пользователей и приложений в в облаке Google Диска. Как только сканер обнаруживает атаку, например, вирус начинает зашифровывать файлы, он блокирует ее источник, определяет количество поврежденных файлов, а затем автоматически восстанавливает их из последней успешной резервной копии.
Автоматический бэкап файлов производится до трех раз в сутки. Данные восстанавливаются автоматически, но это можно делать и в ручном режиме. Обнаружив атаку, система отправляет администратору организации уведомление.
Объем хранилища для бизнес-пользователей — неограниченный. Стоимость сервиса при годовой подписке составляет $5 в месяц на пользователя.
Spinbackup, в том числе, определяет уровень риска при подключении сторонних приложений к корпоративному аккаунту Google. Например, условный «дополнительный редактор для Google Таблиц» с уровнем доступа «редактирование данных», может потенциально удалить, скопировать или зашифровать все облачные данные корпоративного пользователя.
Сервис отслеживает работу сотрудников с корпоративными данными в облаке Google — какие сервисы и приложения получили доступ к корпоративным данным пользователей, есть ли риски утечки корпоративной информации, происходит ли аномальное скачивание данных на локальные устройства или облачные сервисы, кто и когда отправляет в Gmail-почте номера кредитных карточек, предоставляет доступ к корпоративным данным на Google Диск третьим лицам вне домена, и многое другое.
У Spinbackup есть решение и для индивидуальных пользователей. Если объем информации не превышает 4 ГБ, то сервис полностью бесплатен. За $2 в месяц сервис ежедневно делает резервные копии информации на Google Диске объемом до 50 ГБ. Каждый дополнительный гигабайт обойдется в $0.025. В отличие от бизнес-аккаунта, данные можно восстановить только из вчерашней резервной копии и отсутствует автоматический мониторинг вирусной активности.
- Spinbackup основана в 2013 году, ее главный офис находится в Сан-Франциско, а разработка ведётся в Украине. В общей сложности в офисах Spinbackup работает 25 человек. Основатель компании — предприниматель Дмитрий Донцов. Услугами Spinbackup пользуются несколько сотен представителей малого и среднего бизнеса и учебных заведений, среди которых The University of Tokyo, Seattle Academy, и другие.