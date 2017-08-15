Разработчик популярного языка программирования Apple Swift после автопилота Tesla займется ИИ в Google

Уже со следующей недели известный программист и разработчик одного из самых популярных языков программирования Swift Крис Латтнер начнет работать на компанию Google. Если быть точным, Латтнер присоединится к команде разработчиков исследовательского подразделения Google Brain, специализирующегося в основном на ИИ и смежных технологиях. О новом месте работы Латтнер сообщил в своем твиттере.

Отметим, что за этот год, который, к слову, еще далек от завершения, Латтнер менял работу уже несколько раз. В начале года он оставил должность руководителя подразделения Developer Tools Department в компании Apple, которой отдал 11 лет своей жизни ради поста главного разработчика автопилота электромобилей Tesla. Но не успев проработать на новом месте и полгода Латтнер в начале этого лета сообщил о своем уходе из компании Илона Маска, поскольку Tesla, как он выразился, ему «совсем не подходит».

Латтнер не сказал, чем конкретно будет заниматься в Google Brain, но дал смелое обещание сделать ИИ «доступным для всех». В то же время источники Bloomberg сообщают, что на новой должности Латтнер займется развитием TensorFlow, свободной программной библиотеки для машинного обучения. В идеале опыт Латтнера должен помочь упростить создание систем на базе TensorFlow и обеспечить их плавную работу на ПК и даже смартфонах. Разумеется, нет никаких гарантий, что Латтнер сделает TensorFlow столь же успешным, как Swift, но потенциал, безусловно, тут все же имеется.

Источник: Bloomberg