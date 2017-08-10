Разработчика игр Plarium с офисами в Украине покупает крупнейший производитель игровых автоматов Aristocrat

Австралийский производитель игровых автоматов Aristocrat Leisure договорилась о покупке международной компании-разработчика мобильных и браузерных ММО-игр Plarium, представительства которой есть в Харькове, Киеве, Одессе и Львове. По данным Reuters, сумма сделки – $500 млн. Вся сумма будет выплачена денежными средствами. Завершение сделки, которой еще предстоит пройти все необходимые в таких случаях формальности ожидается до конца 2017 финансового года.

По условиям сделки, сооснователь и глава Plarium Ави Шальэль сохранит свою должность вместе с остальным руководством компании. Комментируя сделку глава Plarium заявил, что она открывает новые возможности для дальнейшего развития Plarium.

Aristocrat со своей стороны рассчитывает, что покупка поможет ей усилить свое присутствие на рынке цифровых игр.

Источник: Reuters