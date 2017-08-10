Разработчика игр Plarium с офисами в Украине покупает крупнейший производитель игровых автоматов Aristocrat
Австралийский производитель игровых автоматов Aristocrat Leisure договорилась о покупке международной компании-разработчика мобильных и браузерных ММО-игр Plarium, представительства которой есть в Харькове, Киеве, Одессе и Львове. По данным Reuters, сумма сделки – $500 млн. Вся сумма будет выплачена денежными средствами. Завершение сделки, которой еще предстоит пройти все необходимые в таких случаях формальности ожидается до конца 2017 финансового года.
По условиям сделки, сооснователь и глава Plarium Ави Шальэль сохранит свою должность вместе с остальным руководством компании. Комментируя сделку глава Plarium заявил, что она открывает новые возможности для дальнейшего развития Plarium.
Aristocrat со своей стороны рассчитывает, что покупка поможет ей усилить свое присутствие на рынке цифровых игр.
Источник: Reuters
- Plarium была основана в 2009 году в Израиле и на данный момент в ней работают около 1,2 тысяч человек из Израиля, России, Украины, США и Великобритании.
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- Среди наиболее известных проектов Plarium мобильные и браузерные игры Vikings: War of Clans Terminator Genisys: Future War, Stormfall: Rise of Balur, Правила войны, Спарта: Война империй, Кодекс пирата, Throne: Kingdom at War и Конфликт. Игры локализованы на 11 языков и объединяют более 200 миллионов игроков в 150 странах мира.
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- Aristocrat Leisure основана в 1953 году и занимается производством игровых автоматов, в ассортименте производителя есть различные модели, как для азартных игр, так и обычные видеослоты по мотивам известных шоу (The Big Bang Theory, Walking Dead, Game of Thrones и т.д.).