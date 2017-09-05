Разработчики летающего такси Lilium Jet получили $90 млн инвестиций на разработку коммерческой пятиместной модели

Немецкий стартап Lilium получил $90 млн инвестиций от компаний Tencent, Atomico, Obvious Ventures и банковской группы LGT на развитие собственного проекта летающего такси. Средства пойдут на разработку пятиместной модели Lilium Jet, а также расширение штата компании до 70 человек. Таким образом, с учетом первого раунда инвестиций в прошлом году, на котором стартап получил $10 млн, суммарные инвестиции в проект превысили отметку $100 млн.

Предполагается, что Lilium Jet сможет находиться в воздухе порядка часа, передвигаясь с максимальной скоростью до 300 км/ч — таким образом его пассажиры смогут не только использовать его в качестве такси для передвижения в пределах города, но и отправиться по маршруту Лондон — Париж.

Напомним, что в апреле текущего года стартап Lilium успешно испытал двухместный прототип летающего такси, представлящий собой конвертоплан с вертикальным взлетом и посадкой. В движение его приводят 36 электродвигателей с лопастями, установленные на специальных подвижных блоках крыльев, суммарной мощностью 435 л.с. Емкость аккумулятороной батареи составляет 320 кВтч, полная масса Lilium Jet — 600 кг, включая грузы и пассажиров общей массой 200 кг.

Источник: The Verge