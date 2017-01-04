Разработка OWC DEC вернет новым MacBook Pro недостающие порты и даст до 4 ТБ дополнительной памяти, но сделает их намного толще

Как известно, новые ноутбуки Apple MacBook Pro не из тех моделей, которые изобилуют широким перечнем разнообразных разъемов для подключения периферии и различных устройств. В компании OWC, поставляющей комплектующие, в том числе и для техники Apple, решили исправить положение и разработали устройство под названием OWC DEC, которое будет демонстрироваться посетителям выставки CES 2017.

«Сделайте свой MacBook профессиональным снова» – гласит лозунг на официальном сайте компании.

Новинка представляет собой блок расширения, который крепится вплотную к днищу ноутбуку, тем самым образуя с ним единую конструкцию. В его оснащение входит твердотельный накопитель объемом до 4 ТБ, слот SD, порты USB-A и разъем для проводного подключения Gigabit Ethernet.

Несложно догадаться, что платой за столь щедрый «бонус» станет компактность, а точнее, толщина ноутбука. Говоря точнее, подобный «апгрейд» превращает новенький MacBook Pro в модель образца 2012 года. Естественно, в данном случае речь идет о параметре толщины.

По словам главы OWC Ларри О’Коннора, разработка проекта длилась около трех лет. Видимо, в OWC просто ждали подходящего момента.

Данных о цене и сроке начала продаж OWC DEC, увы, пока нет.

Источник: OWC