Разработка шведских студентов оповещает водителей о приближении спецтранспорта через FM-радио

Спецтранспорт с включёнными проблесковыми маячками и сиренами пользуется приоритетом на дорогах. Но не всегда такому транспорту уступают дорогу другие водители. Причём, в некоторых случаях это происходит не из-за вредности или недостаточного уровня культуры вождения, а по невнимательности. Например, когда водитель громко включил музыку и не слышит ничего, происходящего за бортом (и при этом не смотрит в зеркало заднего вида).

Частичное решение такой проблемы предлагают студенты Королевского технологического института Швеции придумали. Они нашли способ заставить водителей автомобилей услышать сирену. Студенты разработали систему EVAM System, которая посредством каналов FM-радиовещания отправляет водителям сообщение о приближении спецавтомобиля, приглушая музыку в машинах. Таким образом, как считают разработчики, можно сократить время реакции водителей и тем самым ускорить процесс «освобождения» дороги, сэкономив драгоценные секунды времени.

Источник: Autocentre.ua