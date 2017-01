Разработка смартфона Samsung Galaxy S8 завершена. В нём нет аппаратной кнопки Home, а сдвоенную камеру получила только старшая версия

По данным осведомлённых источников, компания Samsung наконец определилась с финальными техническими характеристиками и дизайном своего нового флагманского смартфона Galaxy S8. Таким образом, разработка устройства полностью завершена.

Сообщается, что на рынок поступит две модификации флагмана Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy S8 Plus. Базовая версия получит 5,7-дюймовый дисплей, а версия Galaxy S8 Plus – 6,2-дюймовый. Более крупная версия Galaxy S8 Plus получит двойной модуль основной камеры, а стандартная модель – обычный одинарный модуль.

Обе модели лишились аппаратной кнопки Home – впервые для линейки Galaxy S. Однако сканер отпечатков пальцев останется. Он может быть интегрирован в дисплей или размещён на задней панели. В данном вопросе источник ещё не определился.

Вместе с тем, новые рендерные изображения свидетельствуют о наличии 3,5-миллиметрового звукового разъёма и решёток для динамиков в верхней и нижней гранях корпуса. Таким образом, устройство получило стерео динамики. Смущение вызывает разъём для подзарядки. Внешне он похож на microUSB, хотя в новых смартфонах Samsung уже активно используется USB-C.

Слухи свидетельствуют, что прототип модели Galaxy S8 уже был изготовлен и отправлен для ознакомлению руководству компании Samsung. При этом официальный анонс устройства ожидается во время проведения выставки MWC 2017 в феврале, а не в апреле, как сообщалось ранее.

