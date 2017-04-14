RBC Capital Markets: покупка Disney обойдется Apple в $237 млрд, их суммарная оценка после слияния превысит $1 трлн, что сделает Apple-Disney самой дорогой компанией в мире

Новая серия информации от финансовых аналитиков компании RBC Capital Markets говорит о том, что IT-компания Apple не просто рассматривает возможность покупки медиагиганта Disney, а готовится к осуществлению данной сделки, которую предварительно оценили в сумму $237 млрд. В итоге будущая корпорация Apple-Disney может стать самой дорогой компанией в мире с биржевой оценкой более $1 триллиона и практически безграничными возможностями в сферах контента и технологий.

Объединенная компания способна оказать сильное влияние сразу на несколько сфер. К примеру, слияние может привести к появлению сильнейшего конкурента для компании Netflix, который обеспечит востребованным медиаконтентом от Disney и ее многочисленных дочерних предприятий и партнеров (80% спортивного канала ESPN принадлежит The Walt Disney Company, а телевизионная сеть American Broadcasting Company (ABC) принадлежит ей полностью) огромную армию владельцев устройств Apple, начиная с индивидуальных iPhone, iPad и MacBook и заканчивая медиаприставкой Apple TV.

Напомним, что отвечая на вопросы журналистов осенью прошлого года, Тим Кук отметил, что Apple «готова к покупкам любого размера». В качестве реального примера подобной сделки можно привести пример покупки медиаимперии Time Warner телекоммуникационной компанией AT&T за впечатляющие $85 млрд. Интересно, что первоначально в конце 2015 года Time Warner вела переговоры о покупке именно с Apple, так что у яблочной компании достаточно давно наблюдается желание приобретения «контентного актива».

Эффект от слияния Apple и Disney также может вызвать заметный рост акций совместной компании (аналитики оценивают его примерно в 15-20%), что сделает инвесторов обоих компании заметно богаче, а это еще один немаловажный фактор в окончательном решении о возможности данной сделки.

Источник: Variety