RED анонсировала смартфон Hydrogen One с 5,7-дюймовым «голографическим дисплеем» и ценником от $1195

Компания RED, специализирующаяся на производстве цифровых кинокамер, анонсировала выпуск оригинального смартфона под названием Hydrogen One. Особенностью этого устройства является использование «голографического дисплея».

Компания заявляет, что применяемый дисплей диагональю 5,7 дюйма благодаря использованию нанотехнологии позволяет «плавно переключаться между традиционным 2D-контентом, голографическим многозонным контентом, 3D-контентом и интерактивными играми». Основатель компании RED ДжимДжаннард заявил, что «нет возможности описать его, пока не увидите сами». Также он добавил, что «данный дисплей является технологией, которую вы не видели прежде». Дисплей не линзообразный, что является технологией нижнего ранга. Ранее производители пытались создать такое устройство, но у них не получалось не весомым причинам.

RED также заявляет, что в смартфоне применяется алгоритм, конвертирующий стерео звук в многоканальное аудио сопровождение, что обеспечивает эффект погружения. Кроме того, устройство поддерживает возможность присоединения модулей, расширяющих его возможности в сфере съёмки. Смартфон будет работать совместно с широкой линейкой цифровых камер RED. Из технических характеристик упоминается лишь наличие слота для карт памяти microSD, порта USB Type-C и 3,5-миллиметрового звукового разъёма.

Смартфон RED Hydrogen One поступит в продажу в начале 2018 года. Он уже доступен для предварительного заказа по цене $1195 за базовую версию в алюминиевом корпусе, а за версию в титановом корпусе предстоит заплатить уже $1595. Хотя компания отмечает, что дизайн устройства ещё может измениться. Кроме того, после фактического релиза компания не сможет обеспечить выполнение всех заказов вовремя из-за ограничений, связанных с производством дисплеев. Также указанные цены не гарантируются на момент презентации аппарата. Наконец, модульные компоненты не будут готовы на момент начала продаж смартфона.

Источник: The Verge