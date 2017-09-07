Red Hat ввела запрет на использование ОС Fedora в Крыму

Еще в 2014 году США ввели первые санкции в отношении РФ в связи с аннексией Крыма и агрессией на востоке Украины, тем самым запретив американским компаниям работать на территории полуострова. Но некоторые американские компании весьма запоздало реагируют на изменения. Так, компания Red Hat, разработчик Fedora Project – одного из самых популярных дистрибутивов Linux, только сейчас перестала распространять свою ОС на территории Крыма.

Соответствующая позиция нашла отображение в обновленном пользовательском соглашении популярной версии свободной операционной системы.

«Загружая ПО Fedora, вы подтверждаете, что соглашаетесь со следующим: ПО Fedora и сопутствующая техническая информация могут регулироваться Правилами экспортного контроля США и другими законами США и иных стран и не могут экспортироваться или передаваться в запрещенные экспортным контролем США страны и государства, подпадающие под санкции США (Куба, Иран, Северная Корея, Судан, Сирия и Крымский регион Украины)», – говорится в обновленном варианте соглашения.

Изменения в пользовательское соглашение ПО Fedora Project компания Red Hat внесла 5 сентября. До этого текст соглашения в последний раз менялся в 2015 году и уже тогда там были прописаны ограничения на работу дистрибутива на Кубе, а также в Иране, Северной Корее, Судане и Сирия — в странах, в отношении которых действуют официальные санкции США.

И хотя подобного рода запреты противоречат публичной лицензии ядра Linux, постулирующей возможность использования кода в любых целях, это правило не распространяется на Fedora Project, которая также содержит фирменные разработки Red Hat. Иными словами, Red Hat вольна сама решать, как распоряжаться своим продуктом.

Напомним, не так давно мы писали о компании ЕА, которая также принялась исполнять волю американского правительства, но почему-то запретила продажи своих игр не только в Крыму, но и на всей территории Украины.

Источник: «Хабрахабр» и TJ