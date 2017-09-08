RED поделилась подробностями о голографическом дисплее смартфона Hydrogen One

Несколько месяцев назад компания RED, специализирующаяся на производстве цифровых кинокамер, анонсировала выпуск оригинального смартфона под названием Hydrogen One стоимостью $1195. Особенностью этого устройства является использование «голографического дисплея».

На момент анонса компания не демонстрировала прототип устройства. Они лишь рассказывала о возможностях революционного дисплея. По заверениям производителя, применяемый дисплей диагональю 5,7 дюйма, благодаря использованию нанотехнологии, позволяет «плавно переключаться между традиционным 2D-контентом, голографическим многозонным контентом, 3D-контентом и интерактивными играми». Основатель компании RED ДжимvДжаннард заявил, что «нет возможности описать его, пока не увидите сами». Также он добавил, что «данный дисплей является технологией, которую вы не видели прежде». Дисплей не линзообразный, что является технологией нижнего ранга. Ранее производители пытались создать такое устройство, но у них не получалось по весомым причинам.

Теперь же компания RED наконец рассказала более подробно о данном голографическом дисплее. Технология, которая легла в основу дисплея, стала результатом эксклюзивного партнёрства со стартапом Leia. Стартап «скромно» описывает себя в качестве «ведущего поставщика голографических дисплеев на базе светового поля для мобильных устройств». Компания была основана в 2014 году в результате отделения от исследовательского подразделения HP. RED инвестировала неназванную сумму средств в Leia в рамках сотрудничества.

«Leia использует последние достижения в области нано-фотонного проектирования и производства, чтобы предоставить полное световое «голографическое» решение для дисплеев мобильных устройств при помощи проприетарного аппаратное и программное обеспечение. Компания Silicon Valley занимается коммерциализацией мобильных экранов на основе ЖК-дисплеев, способных синтезировать световой голографический контент, сохраняя при этом нормальную работу дисплея» — описывает свой продукт Leia.

Также можно просмотреть концептуальное видео, демонстрирующее возможности разработок Leia. Правда, этому ролику уже несколько лет, и с тех пор многое могло измениться.

Идея заключается в том, чтобы проецировать на экране 3D объекты, которые пользователь сможет видеть с различных углов зрения. Например, картографические приложения смогут выводить контент в виде небольшой модели города с возвышающимися над поверхностью дисплея зданиями. При этом пользователь сможет взаимодействовать с объектами над дисплеем при помощи жестов. Такую возможность обеспечит сотрудничество Leia с Synaptics.

Технология работает на основании дифракции, создавая световую иллюминацию при помощи слоя наноструктур, добавленного к обычному ЖК-дисплею. Leia утверждает, что эта «дифракционная подсветка» не оказывает значительного влияния на качество дисплея, потребление энергии и толщину при обычном (не голографическом) использовании.

Пока что о качестве изображения могут судить лишь некоторые люди, которые смогли получить доступ к ранним прототипам смартфона Hydrogen One. Например, автор YouTube-канала Marques Brownlee был «достаточно впечатлён» увиденным, но дисплей пока «определённо не является совершенным» из-за некоторых проблем в его работе. Вместе с тем, нужно понимать, что даже если технология дисплея будет работать должным образом, для её продвижения потребуется наличие соответствующего контента.

Источник: The Verge