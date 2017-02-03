Реформа системы здравоохранения Украины предусматривает внедрение сервиса E-Health

В рамках осуществления реформы системы здравоохранения Украины в Министерстве охраны здоровья планируют запустить единую электронную базу врачей и пациентов – E-Health. С июля система должна стать доступной на базовом уровне, для того, чтобы каждый врач смог вписать своих пациентов в общую базу E-Health.

Система будет содержать данные об образовании, опыте работы врача, отзывы о его работе от других пациентов. Это позволит в будущем ориентироваться, с кем лучше заключать договор (реформа также предусматривает заключение прямых контрактов с семейными докторами).

В E-Health должна вноситься информация о назначении тех или иных препаратов пациенту. Если же эти назначения не соответствуют медицинским протоколам, которые утвердит МОЗ, Национальная служба здоровья должна фиксировать нарушения в работе врача. Поскольку Нацслужбу еще только планируют создать, в Минздраве говорят, что сейчас проверки работы медиков будут осуществлять на уровне областных департаментов здравоохранения.

Запустить систему E-Health в полном объеме планируют всего за три года. Впоследствии система будет включать в себя не только базу врачей и пациентов, а также единую общую базу лекарств, которые есть в наличии (Е-Лекарства, над ней уже сейчас работают), перечень вакансий врачей по всей Украине и многое другое.

Источник: hromadske