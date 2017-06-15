«Регистрируйся онлайн или плати»: МАУ вводит плату за распечатку посадочного талона в аэропорту

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ), являющаяся крупнейшим авиаперевозчиком страны, решила ввести плату за распечатку посадочного талона в аэропорту. Об этом представили компании сообщили ресурсу avianews.com.

С 1 июля новые правила начнут действовать для пассажиров, вылетающих рейсами Киев-Рига и Рига-Киев, и со временем распространятся на все маршруты авиакомпании. Размер сбора составит 20 евро за каждый посадочный талон.

Чтобы не платить новый сбор пассажирам необходимо пройти онлайн-регистрацию, которая для рейсов Киев-Рига и Рига-Киев открывается за 48 часов до вылета, и распечатать посадочный талон или сохранить его на мобильном устройстве.

Если же пассажир не прошел онлайн-регистрацию самостоятельно, но корректно ввел все паспортные данные в процессе бронирования, система зарегистрирует его автоматически за 12 часов до вылета и отправит посадочный талон на электронную почту.

В Борисполе и Риге все службы аэропортов принимают как бумажные версии посадочных талонов МАУ, полученных в процессе онлайн-регистрации, так и их электронные варианты, отображаемые на экранах мобильных устройств.

Источник: avianews.com