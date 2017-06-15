«Регистрируйся онлайн или плати»: МАУ вводит плату за распечатку посадочного талона в аэропорту
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ), являющаяся крупнейшим авиаперевозчиком страны, решила ввести плату за распечатку посадочного талона в аэропорту. Об этом представили компании сообщили ресурсу avianews.com.
С 1 июля новые правила начнут действовать для пассажиров, вылетающих рейсами Киев-Рига и Рига-Киев, и со временем распространятся на все маршруты авиакомпании. Размер сбора составит 20 евро за каждый посадочный талон.
Чтобы не платить новый сбор пассажирам необходимо пройти онлайн-регистрацию, которая для рейсов Киев-Рига и Рига-Киев открывается за 48 часов до вылета, и распечатать посадочный талон или сохранить его на мобильном устройстве.
Если же пассажир не прошел онлайн-регистрацию самостоятельно, но корректно ввел все паспортные данные в процессе бронирования, система зарегистрирует его автоматически за 12 часов до вылета и отправит посадочный талон на электронную почту.
В Борисполе и Риге все службы аэропортов принимают как бумажные версии посадочных талонов МАУ, полученных в процессе онлайн-регистрации, так и их электронные варианты, отображаемые на экранах мобильных устройств.
Источник: avianews.com
- Маршрут Киев-Рига МАУ эксплуатирует совместно с латвийской авиакомпанией airBaltic. Этот авиаперевозчик ввел плату за регистрацию в аэропорту в размере 5 евро в ноябре 2009 года. Затем она была увеличена до 10 евро, а с 27 марта 2016 года составляет 30 евро за пассажира.