Рекламный постер раскрыл цену и основные характеристики смартфона Xiaomi 5X, первого представителя новой линейки китайского производителя

Около недели назад сообщалось, что Xiaomi готовится запустить новый бренд (вдобавок к премиальному Mi и бюджетному Redmi) с упором на офлайновые продажи, который должен помочь китайской компании эффективнее противостоять конкурентам в лице Vivo и Oppo на домашнем рынке. И вот сейчас появился рекламный постер, на котором, по утверждению тематических ресурсов, показан предстоящий смартфон Xiaomi 5X. Якобы он должен стать первенцем новой линейки и выйти в двух версиях.

Судя по всему, характеристики, указанные на постере, относятся к младшей модели. При цене 1999 китайских юаней, эквивалентной $295, устройство предложит 5,5-дюймовый дисплей разрешением Full HD, SoC Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Устройство на постере выглядит похожим на то, что мы видели на более раннем изображении, что внушает дополнительную уверенность, что это и есть первый представитель новой линейки.

Старшая модель Xiaomi 5X от младшей будет отличаться как минимум более производительной SoC Snapdragon 660 и большим объемом ОЗУ – 6 ГБ. Кроме того, предварительные слухи о ней указывали на экран более высокого разрешения – 2160х1080 пикселей.

По камерам никаких отличий между моделями линейки Xiaomi 5X не предполагается. Обе получат 12-мегапиксельную сдвоенную основную камеру, по новым данным, в ней используются сенсоры Sony IMX386 и Samsung S5k3m3, и фронтальную камеру разрешением 16 Мп.

Из коробки Xiaomi 5X будет работать под управлением Android 7.1.1 (MIUI 9). Ожидается, что смартфон представят 26 июля, то есть, в тот же день, что и флагманские смартфоны Meizu Pro7 и Pro 7 Plus.

Источник: gizmochina