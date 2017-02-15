Рекорд взят! Индия за один раз запустила целых 104 спутника

Индийская организация космических исследований осуществила успешный запуск ракеты PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle), которая вывела на орбиту сразу 104 спутника. Для сравнения, за предыдущие 23 года запусков ракет PSLV было выведено на орбиту 122 спутника. При этом в июне 2016 года такая ракета смогла доставить на орбиту 20 спутников, что было самой крупной полезной нагрузкой (в количественном выражении) для PSLV.

Предыдущий рекорд по выведению количества спутников на орбиту в рамках единого запуска принадлежал российскому Роскосмосу. В июне 2014 года ракета «Днепр» вывела на орбиту кластер из 37 спутников.

Запуск ракеты PSLV осуществлялся с Космического центр имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе на юге штата Андхра-Прадеш (Индия). В рамках единого пуска было реализовано сразу несколько миссий по выведению спутников на орбиту. Полезная нагрузка включала 88 спутников Dove американской компании Planet. Они предназначены для получения снимков поверхности Земли в высоком разрешении. Ранее на орбиту было выведено 50 других спутников Dove, и теперь, по заверениям Planet, это крупнейшая флотилия спутников за всю историю человечества. Также ракета PSLV вывела на орбиту индийский спутник Cartosat-2, способный делать снимки Земли в высоком разрешении.

Следующий запуск ракеты PSLV запланирован на декабрь этого года. Планируется, что она выведет в космос луноходы индийской компании Team Indus и японской Hakuto, которые являются финалистами конкурса Google Lunar XPrize. По условиям конкурса, аппараты должны совершить мягкую посадку на Луну, проехать не менее 500 метров по лунной поверхности, снять и передать на Землю фотографии и видео в высоком разрешении.

Источник: thenextweb