Ремонту не подлежит: В iFixit разобрали наушники Apple AirPod и комплектный чехол

Специалисты iFixit получили в своё распоряжение новые беспроводные наушники Apple AirPod и разобрали их на отдельные компоненты. После традиционного вскрытия новинки были выявлены особенности её конструкции и вынесен вердикт относительно ремонтопригодности.

По итогам разборки беспроводным наушникам Apple AirPod был присвоен рейтинг ремонтопригодности 0 из 10. Отметим, более высокий балл свидетельствует о простоте ремонта. Соответственно, 0 баллов говорит о полной непригодности устройства к ремонту. Такие наушники являются одноразовыми, и при минимальной поломке нужно будет приобретать новый комплект.

В процессе разборки было обнаружено, что доступ к расположенным внутри корпуса компонентам невозможен без разрушения внешней оболочки. Единственным средством крепления компонентов наушников и комплектного чехла является клей.

В самих наушниках наблюдается чрезвычайно плотная компоновка компонентов. В небольшом корпусе удалось разместить печатную плату, звуковые компоненты, несколько датчиков, антенну и аккумулятор ёмкостью 93 мВтч (примерно 1% от ёмкости батареи iPhone 7).

В комплектном чехле, который выполняет также роль док-станции, используется аккумулятор ёмкостью 1,52 Втч. Он позволяет подзарядить батареи обоих наушников до 8 раз. Также в чехле были выявлены следы некачественной пайки. Предполагается, что именно этот аспект мог стать причиной задержки продаж Apple AirPod.

Источник: iFixit