Renault готовит доступный электромобиль на базе хэтчбека Twingo

Компания Renault намерена выпустить доступную модель электромобиля, в основу которой ляжет хетчбэк Renault Twingo. Информацию о выпуске электрической модификации этого автомобиля подтвердил руководитель британского представительства Renault Винсент Турет.

Отмечается, что создать электромобиль Renault Twingo будет несложно, так как его платформа изначально подготовлена к установке электромотора. К слову, на этой же архитектуре построен новый Smart, а он уже получил электрическую версию.

Именно электромобиль Smart electric drive, скорее всего, и станет донором силовой установки для Renault Twingo. В таком случае, компактный хетчбэк Рено получит 81-сильный мотор и литий-ионную аккумуляторную батарею ёмкостью 17,6 кВтч. Следует ожидать, что запас хода электрического Renault Twingo будет небольшим и составит примерно 150-160 км. Однако зарядить такой электромобиль можно будет всего за 2,5 часа, а с использованием «быстрой» зарядки это время сократится до всего 45 минут.

К сожалению, Винсент Турет не уточнил, когда именно будет выпущен электромобиль Renault Twingo и какова будет его стоимость.

Источник: Autocentre.ua