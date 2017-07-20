Renault и Qualcomm разрабатывают беспроводной способ подзарядки батарей электромобилей во время движения

Инженеры Renault работают над инновационной технологией беспроводной зарядки электромобилей на ходу. По их прогнозам, ее можно будет внедрить в производство уже через 10 лет.

Новое решение совместно разрабатывают Renault и компания Qualcomm, известная своими технологиями беспроводной подзарядки аккумуляторов смартфонов. Соответствующие испытания уже начались на полигоне Renault недалеко от Парижа.

Основа изобретения – особое дорожное покрытие со встроенными индукционными панелями и подведенным электричеством. Индукционная катушка также размещена под днищем электромобиля. При движении автомобиля между катушками возникает напряжение и аккумулятор подзаряжается. Уже сейчас технология позволяет передавать до 20 кВт в доли секунды на электрокар, движущийся со скоростью 100 км/ч. В городском режиме на малых скоростях этот показатель меньше – 5 кВт.

Инженеры Renault подсчитали, что если 250 м из каждого километра дороги оснастить индукционными панелями, то не нужно будет останавливаться, чтобы зарядить электромобиль. Беспроводную зарядку планируют установить на электромобиль Renault Zoe третьего поколения, который поступит в продажу в середине 2020-х годов.

Источник: Autocentre.ua