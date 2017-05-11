Renault начала устанавливать в Украине бесплатные зарядные станции для электромобилей

В рамках подготовки к запуску официальных продаж электромобилей в Украине компания Renault начала устанавливать бесплатные зарядные станции. На данный момент «электрозаправки» установлены в трех автосалонах бренда в Киеве, Львове и Одессе, при этом все три заправки были подключены к партнерской сети Tesla Club Ukraine, которая насчитывает уже 86 зарядных станций по всей территории Украины.

Бесплатные зарядные станции можно найти в автосалонах Renault Украина по следующим адресам:

«Кий Авто Холдинг»: Киев, ул. Днепровская набережная, 16А;

«Ю.Р.К.»: Львов, ул. Богдана Хмельницького, 228;

«Авто Груп+»: Одесса, ул. Маршала Жукова 6А.

Напомним, что в апреле текущего года стартовал ZOE-тур на электромобилях Renault по Украине. Целью тура является тестовое испытание инфраструктуры для электромобилей в трех городах Украины (Киев, Одесса, Львов), в частности, во время тура будут проверены зарядные станции на возможность правильной зарядки электромобилей Renault. Главными героями тура являются специально привезенные Renault ZOE, на которых эксперты Renault из Франции будут тестировать состояние отечественной инфраструктуры и ее готовность принимать электромобили.

Также отметим, что в первом квартале текущего года продажи электромобилей Renault выросли на 46% примерно до 10000 единиц (без учета Twizy) благодаря популярности нового ZOE с пробегом в 400 км (в цикле NEDC). Продажи модели ZOE выросли на 57% и укрепили лидерские позиции группы Renault на рынке электромобилей с долей в 28%.

Источник: Autogeek