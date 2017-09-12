Renault SYMBIOZ — беспилотный электромобиль будущего, который одновременно является полноценной частью умного дома

В рамках Франкфуртского автошоу был представлен еще один концепт электромобиля, причем в отличие от уже описанных сегодня моделей, Renault SYMBIOZ представляет собой достаточно отдаленное будущее — тридцатые годы текущего века. Достаточно сказать, что разработчики видят его не только как автономное средство передвижения, но и как часть умного дома, которая может трансформироваться в дополнительную гостиную.

Умный дом будущего и Renault SYMBIOZ дополняют друг друга — в моменты минимальной нагрузки на сети питания (ночью) электромобиль будет заряжать свои батареи, а в периоды пиковой нагрузки (утро/вечер) наоборот, сможет делиться накопленной энергией с домом — освещением, бытовой и мультимедийной техникой и т.д. Процессом управляет интеллектуальная система, которая, к примеру, не позволит разрядить батареи электромобиля, если планируется длительная поездка.

Четырехместный электромобиль обладает трансформируемым салоном, который позволяет водителю и переднему пассажиру поручить управление системе пилотирования и повернуться лицом к пассажирам второго ряда. Приехав домой, Renault SYMBIOZ в буквальном смысле заезжает в гостиную, где за счет распашных дверей предоставляет возможность владельцам не покупать еще один диван, используя его сидения и системы развлечений.

Разработчики оснастили концепт двумя электромоторами над задней осью, а также комплектом батарей, интегрированным в пол автомобиля. Интересно, что в Renault обещают предоставить возможность протестировать SYMBIOZ на дорогах уже до конца года, так что это не макет, а действительно реальный автомобиль.

Он получит поддержку фирменных технологий MULTI-SENSE и EASY CONNECT, а также систему автоматического пилотирования EASY DRIVE. Над интерфейсом цифровой системы модели помогали работать такие компании, как LG и Ubisoft, причем последняя консультировала разработчиков в вопросах виртуальной реальности.

Создатели концепта Renault SYMBIOZ не готовы поделиться техническими подробностями и сроками выхода данной модели в серийное производство, так как скорее всего в реальных серийных моделях будут использованы отдельные концептуальные решения данной модели. Основной же задачей концепта является демонстрация возможностей симбиоза умных машин, умных дорог и умных домов, на что и указывает название модели.

Источник: Renault