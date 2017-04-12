«Renault Украина» начнет продавать электромобили в октябре 2017 года, а в апреле отправит Renault ZOE в тур по городам Украины для оценки готовности инфраструктуры

Мы уже рассказывали вам о выставке Plug-In Ukraine 2017, на которой было показано немало интересных электромобилей (если вдруг пропустили репортаж нашего специального корреспондента Романа Мельниченко, то обязательно восполните этот пробел). Однако кроме собственно выставки автомобилей некоторые компании решили поделиться своими планами по поводу развития сегмента электромобилей в Украине. В частности, Renault Украина анонсировала тур на электромобилях Renault ZOE по стране для оценки готовности инфраструктуры и подробности старта продаж электромоделей в Украине.

Представители компании отметили, что каждый третий проданный электромобиль в Европе и каждый второй во Франции — это электромобиль марки Renault. Всего в течение 5 лет (с 2011 по 2016 год) было реализовано 112627 электромобилей Renault, среди которых компактный городской автомобиль ZOE, коммерческий автомобиль Kangoo ZE, компактный двухместный квадроцикл Twizy и седан Fluence / SM3 ZE (наиболее популярный электромобиль в Корее). Основными рынками продаж электромобилей Renault является Франция, Норвегия, Великобритания и Германия.

На «Plug-In Ukraine» компания выставила сразу три своих электромобиля, среди которых коммерческий Kangoo ZE, квадроцикл Twizy и городской хэтчбек ZOE, в итоге за уикэнд экспозицию Renault посетило более 2000 человек.

Также было объявлено, что Renault плотно работает над проектом запуска продаж электромобилей в Украине. В рамках этого проекта в апреле 2017 года стартует ZOE-тур на электромобилях по Украине. Целью тура является тестовое испытание инфраструктуры для электромобилей в трех городах Украины (Киев, Одесса, Львов). Во время тура будут проверены зарядные станции на возможность правильной зарядки электромобилей Renault. Главными героями тура являются специально привезенные Renault ZOE, на которых эксперты Renault из Франции будут тестировать состояние отечественной инфраструктуры и ее готовность принимать электромобили.

Первые продажи электромобилей Renault стартуют осенью 2017 года. Первыми продавцами электромобилей в сети компании станут три официальных дилера Renault: ООО «КИЙ АВТО ХОЛДИНГ» (г. Киев), ООО «Ю.Р.К.» (Львов) и ООО «АВТО ГРУП +» (Одесса). Наиболее популярная модель Renault ZOE обойдется украинским покупателям в 830 тыс. грн за базовую версию с АКБ 22 кВтч и от 888 тыс. грн за версию с увеличенной АКБ 41 кВтч, а вот максимальная версия Intense с АКБ 41 кВт оценена еще дороже — в 944 тыс. грн.

Источник: Renault