Рендеры смартфона Nokia 9 указывают на безрамочный дизайн и двойную камеру

В интернете были опубликованы рендеры готовящегося к выпуску смартфона Nokia 9. На них запечатлено устройство с безрамочным дисплеем.

Судя по изображениям, смартфон Nokia 9 получил двойную основную камеру с оптикой Zeiss, расположенную на задней панели. Под камерой имеется сканер отпечатков пальцев.

На лицевой панели имеется AMOLED дисплей и закруглёнными боковыми краями. Задняя панель также имеет закруглённые боковины. По данным тестового пакета GFXBench, дисплей имеет диагональ 5,3 дюйма – такое же, как у нынешнего флагмана Nokia 8.

По предварительным данным, смартфон Nokia 9 будет защищён от воздействия воды и пыли в соответствии со стандартом IP68. Вероятно, он получит процессор Snapdragon 835 и сенсоры IMX 258 для обеих камер на задней панели. Как ожидается, цена этой модели составит €750. Однако сроки его официальной презентации пока не уточняются.

Источник: gsmarena