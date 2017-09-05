Обновлено: Рендеры смартфона Xiaomi Mi Mix 2 демонстрируют почти полное отсутствие граней на лицевой панели

Новый смартфон Xiaomi Mi Mix 2 уже переведён на этап массового производства, а его официальная презентация ожидается 11 сентября. Незадолго до этого события в сеть утекли рендеры этого устройства.

Судя по изображениям, смартфон Xiaomi Mi Mix 2 практически не имеет боковых и верхней грани вокруг дисплея. Лишь в нижней части корпуса видна небольшая грань. Боковые грани дисплея имеют незначительное закругление. Задняя панель устройства на рендерах не фигурирует.

Что касается технических характеристик, смартфон Xiaomi Mi Mix 2 получил 6,2-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2960×1440 точек (такая же панель используется в модели Samsung Galaxy S8+). Также сообщается о наличии процессора Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти и аккумуляторной батареи ёмкостью 4400 или 4500 мАч.

ОБНОВЛЕНО: Вслед за рендерами была опубликована и «живая» фотография смартфона Xiaomi Mi Mix 2, подтверждающая достоверность рендеров.

Источник: gsmarena, 2