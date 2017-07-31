Reuters: Audi сократит расходы на €10 млрд к 2022 году ради разработки и выпуска электромобилей

Как сообщает ресурс Reuters, ссылаясь на осведомлённые источники, к 2022 году компания Audi намерена сократить затраты на €10 млрд. Это будет сделано с целью выделения финансирования на развитие направления электромобилей.

В ближайшие годы Audi планирует вывести на рынок 5 новых моделей электромобилей. Одним из первых станет внедорожник e-tron, сборка которого начнётся в 2018 году. Для запуска в производство новых полностью электрических моделей потребуются средства, получить которые как раз и поможет программа сокращения расходов. Основная часть экономии будет приходиться на сокращение расходов на исследования и разработку. Несмотря на увеличение расходов на создание электрических транспортных средств, Audi намерена сохранить норму прибыли на уровне не менее 8% в года. В первом полугодии этот показатель составил 8,9%.

Audi также намерена высвободить средства для инвестирования в разработку экологически чистых технологий. Она совместно с Porsche намерена создать новую производственную платформу, которая позволит обеим компаниям экономить деньги за счёт использования общих компонентов и модулей.

Представитель компании отказался комментировать эту информацию.

Дополнительно сообщается, что в последнее время компанию преследует череда проблем: вынужденные отзывы автомобилей, расследования прокуроров, постоянная критика со стороны профсоюзов и менеджеров из-за скандала с занижением данных о выбросах дизельными двигателями и последующего поведения автопроизводителя. В итоге, 4 из 7 топ-менеджеров Audi могут быть отправлены в отставку в ближайшем будущем. В прошлый четверг наблюдательный совет компании уже обсуждал этот вопрос, но официальное решение пока не принято.

Источник: Reuters