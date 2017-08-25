Reuters: Электрический грузовик Tesla получит запас хода в диапазоне от 300 до 500 км

Издание Reuters сообщило, что электрический грузовик Tesla получит запас хода в диапазоне от 200 до 300 миль (320 — 480 км), что существенно ограничивает сферу применения таких электромобилей.

При этом даже для такой сравнительно небольшой дистанции необходимо будет использовать аккумуляторы, емкость которых должна быть заметно выше, чем в существующих моделях электромобилей Tesla, так как речь идет не только о передвижении самого грузовика, но и о перевозке груза. Так это или нет, мы узнаем уже в сентябре, когда должны официально представить данную разработку.

Информацию о конкретных цифрах запаса хода изданию удалось получить от руководства логистической компании Ryder из Флориды (США), которое участвовало в сборе обратной связи от представитель индустрии перевозок. По словам руководителя компании Скотта Перри, Tesla сосредоточится на сегменте грузовиков, известных как «day cab», которые не располагают выделенным спальным местом и используются для однодневных поездок по стране.

Отметим, что диапазон передвижения до 500 км — это в 2-3 раза меньше, чем могут обеспечить классические грузовики аналогичного класса за день перевозки, так что об универсальном предложении для рынка перевозок речь пока не идет. Электрогрузовики Tesla смогут отвоевать долю рынка там, где остро стоит вопрос снижения вредных выбросов, а также на маршрутах соответствующей длительности, где использовать обычные грузовики или авиаперевозки будет заметно дороже.

Напомним, что ранее Reuters сообщало об электронной переписке между Tesla и автоинспекцией штата Невада, где стороны обсуждали потенциальные маршруты для будущего тестирования беспилотных грузовиков. Таким образом, будущие электрогрузовики смогут как минимум самостоятельно передвигаться в автоколоннах за ведущим, а как максимум, получат полноценную систему беспилотного передвижения Enhanced Autopilot.

Источник: The Verge