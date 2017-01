Рейтинг наиболее популярных в Украине языков программирования 2016 года по версии IT-ресурса DOU.UA

Профильный IT-ресурс DOU.UA провел традиционный ежегодный опрос по наиболее популярным языкам программирования, в котором приняло участие более восьми тысяч специалистов, львиная доля из которых (90%) проживает в Украине.

Самым распространенным языком по-прежнему остается Java (23% рынка), JavaScript вышел на второе место (16%), незначительно опередив C# по популярности. На 4-ом месте, как и прежде, — PHP (13%) с большим отрывом от Python (7%). Программирование на C++ занимает 5% рынка, далее идут Ruby (4.5%), Swift и Objective-C. Замыкает десятку наиболее популярных языков — Scala (1.5 %), опередив C и 1C. Cо стороны «длинного хвоста» — стало заметным использование TypeScript и Kotlin.

Если обратить внимание на динамику прошлых лет, то становится заметно уменьшение использования Java, несмотря на то, что язык по-прежнему остается самым распространенным. JavaScript продолжает набирать популярность теми же темпами, что и раньше. В секторе iOS разработки Swift продолжает вытеснять Objective-C (сейчас соотношение Swift к Objective C — 55/45, в прошлом году это было 20/80). Также из статистически значимых изменений по сравнению с началом 2016 — увеличение популярности Scala и Go. Снижение популярности PHP прекратилось.

В вопросах предпочитаемых технологий ситуация похожа. Растут перспективы Go, стали видны Kotlin и TypeScript, а вот Java выбрало бы для следующего проекта заметно меньше людей, чем в прошлом году. Можно предположить, что Kotlin рассматривается как предпочитаемый язык теми разработчиками, которых Java уже ограничивает, а Scala кажется либо слишком сложной, либо не очень подходящей к области. Также можно связать падение темпов роста JavaScript и появление TypeScript: его можно использовать как JavaScript со статической типизацией.

Самый любимый язык с точки зрения «индекса удовлетворенности» (доля разработчиков, которая в следующем проекте использовали бы тот же язык) самым любимым оказался Swift, далее идут C#, Go и Scala, а затем — Java, Kotlin и Clojure. Самый «нелюбимый» — Apex, за ним идут SQL-подобные и устаревающие языки.

В этом году в опрос был впервые включен блок вопросов об изучении новых языков: большинство разработчиков (65%) хотят в следующем году выучить какой-то новый язык. Наиболее притягателен для обучения — JavaScript (12%), затем Python, Java, Go, Scala и Swift. Как именно люди собираются изучать новый язык программирования: преимущественно на основе книг и документации (61%); 27% будут проходить онлайн курсы, а офлайн курсы останутся основным методом обучения для 7% респондентов, ответивших на данный вопрос.

В плане использования дополнительных языков в целом картина повторяет ситуацию с основными языками разработки, за исключением появления Unix Shell на втором месте и более высокой позиции расширений SQL. То же справедливо и для языков для собственных проектов, тенденции те же, изменений по сравнению с годом раньше — меньше. Это вполне может быть связано с тем, что понятие «свои проекты» довольно консервативно: «если у меня есть проект на C++, значит, он у меня и останется».

Также довольно интересно взглянуть на возраст разработчика в зависимости от языка. Самый «молодой» медианный возраст разработчика в 24 года наблюдается для Kotlin. Для Java, JavaScript, Python, Ruby, Swift это значение составляет 27 лет. С другой стороны графика PL/SQL, Perl, Pascal и 1C, как и следовало ожидать. А вот пользователь R помолодел: молодежь бросилась изучать Data Science.

Если же говорить об опыте разработчиков в зависимости от языка, то тут наблюдаются интересные аномалии: с R ситуация та же, что и в предыдущем опросе (в программирование на R приходят люди извне); Scala и Gо, наверное, можно назвать языками для сеньоров; Perl, Pascal/Delphi и 1С очевидно не испытывают кадрового обновления.

Cудя по графику распределения опыта работы программистом по сравнению данными прошлых лет, приток людей в отрасль замедлился, в то же время растет доля разработчиков с опытом старше 10-ти лет. Вероятно, это связано с тем, что условия работы «в IT-пузыре» делают переход в другие отрасли или на управленческие позиции экономически невыгодным.

Различие местного и зарубежного рынков разработки также можно увидеть, сравнив данные об основном рабочем языке от людей, живущих в Украине и от диаспоры. Ну, и весьма интересен ответ на вопрос «на каком языке вы написали свою первую программу», ответы на который показывают, что доля «мертвых языков» снижается, также виден рост количества людей, написавших свою первую программу на JavaScript.

Отметим, что полная версия опроса и результаты предыдущих лет доступны по следующим ссылкам: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Источник: DOU.UA