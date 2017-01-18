Рейтинг поисковых запросов украинцев на OLX в 2016 году: iPhone обогнал велосипеды
Команда украинского ресурса OLX подвела итоги 2016 года и выяснила, чем чаще всего интересовались пользователи сервиса и что именно они искали в 2016 году среди онлайн-объявлений. В топе рейтинга оказался iPhone — число запросов различных моделей смартфона Apple позволило ему обойти прежде неизменного лидера запросов украинцев «велосипед». Как и раньше, чаще всего iPhone искали с устройств на платформе iOS.
В топ-10 вошли такие востребованные потребительские товары, как платья, босоножки, кроссовки, куртки, туфли и купальники. Вторую половину топ-10 открывает китайский планшет Jeka JК. Также в рейтинг вошел еще один бренд — Nike, он занял 9 место. В рейтинге брендов, кроме уже названных, можно также встретить производителей одежды Zara и Adidas, а также фэшн-марки Guess, Tommy Hilfiger и Chanel.
Интересы украинцев в сфере транспорта остаются стабильными — в основном это средства передвижения для досуга или сельского хозяйства. Первое место за велосипедом, далее следуют мотоблоки, минитракторы, лодки и скутеры. Довольно часто пользователи интересуются и газобаллонным оборудованием для авто.
В категории «Электроника», кроме запросов «iPhone» и «Jeka JK», в ТОП попали мобильные устройства — планшеты и ноутбуки. При этом настольные компьютеры в десятку победителей не попали. Также интересовались холодильниками, телевизорами, мониторами и колонками. В десятке лидеров также оказалась и модная нынче электронная сигарета.
Самые популярные запросы на OLX c мобильных устройств за 2016 год:
Топ-10 запросов через Android
- Велосипед
- Платье
- Босоножки
- Кроссовки
- Диван
- Куртка
- iPhone
- Туфли
- Джинсы
- Купальник
Топ-10 запросов через iOS
- iPhone 5
- Платье
- Nike
- Босоножки
- iPhone
- Кроссовки
- Zara
- Купальник
- Туфли
- Велосипед
Топ-10 запросов через Windows Phone
- Велосипед
- Lumia
- Платье
- Куртка
- Диван
- iPhone
- Кроссовки
- Ноутбук
- Ботинки
- Обмен
Примечательно, что между запросами пользователей различных устройств наблюдаются весьма ощутимые различия. К примеру, с десктопов гораздо чаще ищут предметы для быта или сельского хозяйства, а с iPhone — модные бренды и одежду. А среди пользователей Windows Phone одним из лидеров поиска оказался флагман Lumia на этой же операционной системе, что по всей видимости говорит о повышенной преданности фанатов продукции Microsoft.
Источник: OLX