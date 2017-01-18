Рейтинг поисковых запросов украинцев на OLX в 2016 году: iPhone обогнал велосипеды

Рейтинг поисковых запросов украинцев на OLX в 2016 году: iPhone обогнал велосипеды

Команда украинского ресурса OLX подвела итоги 2016 года и выяснила, чем чаще всего интересовались пользователи сервиса и что именно они искали в 2016 году среди онлайн-объявлений. В топе рейтинга оказался iPhone — число запросов различных моделей смартфона Apple позволило ему обойти прежде неизменного лидера запросов украинцев «велосипед». Как и раньше, чаще всего iPhone искали с устройств на платформе iOS.

В топ-10 вошли такие востребованные потребительские товары, как платья, босоножки, кроссовки, куртки, туфли и купальники. Вторую половину топ-10 открывает китайский планшет Jeka JК. Также в рейтинг вошел еще один бренд — Nike, он занял 9 место. В рейтинге брендов, кроме уже названных, можно также встретить производителей одежды Zara и Adidas, а также фэшн-марки Guess, Tommy Hilfiger и Chanel.

Интересы украинцев в сфере транспорта остаются стабильными — в основном это средства передвижения для досуга или сельского хозяйства. Первое место за велосипедом, далее следуют мотоблоки, минитракторы, лодки и скутеры. Довольно часто пользователи интересуются и газобаллонным оборудованием для авто.

В категории «Электроника», кроме запросов «iPhone» и «Jeka JK», в ТОП попали мобильные устройства — планшеты и ноутбуки. При этом настольные компьютеры в десятку победителей не попали. Также интересовались холодильниками, телевизорами, мониторами и колонками. В десятке лидеров также оказалась и модная нынче электронная сигарета.

Самые популярные запросы на OLX c мобильных устройств за 2016 год:

Топ-10 запросов через Android

  1. Велосипед
  2. Платье
  3. Босоножки
  4. Кроссовки
  5. Диван
  6. Куртка
  7. iPhone
  8. Туфли
  9. Джинсы
  10. Купальник

Топ-10 запросов через iOS

  1. iPhone 5
  2. Платье
  3. Nike
  4. Босоножки
  5. iPhone
  6. Кроссовки
  7. Zara
  8. Купальник
  9. Туфли
  10. Велосипед

Топ-10 запросов через Windows Phone

  1. Велосипед
  2. Lumia
  3. Платье
  4. Куртка
  5. Диван
  6. iPhone
  7. Кроссовки
  8. Ноутбук
  9. Ботинки
  10. Обмен

Примечательно, что между запросами пользователей различных устройств наблюдаются весьма ощутимые различия. К примеру, с десктопов гораздо чаще ищут предметы для быта или сельского хозяйства, а с iPhone — модные бренды и одежду. А среди пользователей Windows Phone одним из лидеров поиска оказался флагман Lumia на этой же операционной системе, что по всей видимости говорит о повышенной преданности фанатов продукции Microsoft.

Источник: OLX

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