Рейтинг поисковых запросов украинцев на OLX в 2016 году: iPhone обогнал велосипеды

Команда украинского ресурса OLX подвела итоги 2016 года и выяснила, чем чаще всего интересовались пользователи сервиса и что именно они искали в 2016 году среди онлайн-объявлений. В топе рейтинга оказался iPhone — число запросов различных моделей смартфона Apple позволило ему обойти прежде неизменного лидера запросов украинцев «велосипед». Как и раньше, чаще всего iPhone искали с устройств на платформе iOS.

В топ-10 вошли такие востребованные потребительские товары, как платья, босоножки, кроссовки, куртки, туфли и купальники. Вторую половину топ-10 открывает китайский планшет Jeka JК. Также в рейтинг вошел еще один бренд — Nike, он занял 9 место. В рейтинге брендов, кроме уже названных, можно также встретить производителей одежды Zara и Adidas, а также фэшн-марки Guess, Tommy Hilfiger и Chanel.

Интересы украинцев в сфере транспорта остаются стабильными — в основном это средства передвижения для досуга или сельского хозяйства. Первое место за велосипедом, далее следуют мотоблоки, минитракторы, лодки и скутеры. Довольно часто пользователи интересуются и газобаллонным оборудованием для авто.

В категории «Электроника», кроме запросов «iPhone» и «Jeka JK», в ТОП попали мобильные устройства — планшеты и ноутбуки. При этом настольные компьютеры в десятку победителей не попали. Также интересовались холодильниками, телевизорами, мониторами и колонками. В десятке лидеров также оказалась и модная нынче электронная сигарета.

Самые популярные запросы на OLX c мобильных устройств за 2016 год:

Топ-10 запросов через Android

Велосипед Платье Босоножки Кроссовки Диван Куртка iPhone Туфли Джинсы Купальник

Топ-10 запросов через iOS

iPhone 5 Платье Nike Босоножки iPhone Кроссовки Zara Купальник Туфли Велосипед

Топ-10 запросов через Windows Phone

Велосипед Lumia Платье Куртка Диван iPhone Кроссовки Ноутбук Ботинки Обмен

Примечательно, что между запросами пользователей различных устройств наблюдаются весьма ощутимые различия. К примеру, с десктопов гораздо чаще ищут предметы для быта или сельского хозяйства, а с iPhone — модные бренды и одежду. А среди пользователей Windows Phone одним из лидеров поиска оказался флагман Lumia на этой же операционной системе, что по всей видимости говорит о повышенной преданности фанатов продукции Microsoft.

Источник: OLX