Рейтинг поисковых запросов украинцев на OLX в первой половине 2017 года: iPhone, велосипеды и трактора [инфографика]

Украинский сервис онлайн-объявлений OLX.UA опубликовал статистику поисковых запросов по объявлениям за первое полугодие 2017 года. Велопробеги и забеги по всей Украине на длинную дистанцию не прошли бесследно – в ТОПе поисковых запросов среди украинцев на OLX стали велосипед, Adidas и Nike, а тракторы ЮЗМ и МТЗ обошли в рейтинге Samsung и BMW.

Минитракторы, тракторы, прицепы и мотоблоки стали лидерами по транспортным запросам, так как в пером полугодии многие украинцы готовились облагораживать свои огороды и дачные хозяйства. Поэтому неудивительно, что в ТОПе брендов вышли в лидеры именно производители подобной техники — Минский транспортный и Южный машиностроительный заводы. Также в первом полугодии украинцы активно готовились к летнему сезону – платья, босоножки и кроссовки вошли в ТОП запросов со всех устройств.

В итоге, ТОП 10 запросов на OLX выглядит следующим образом:

Велосипед JEKA JK Мотоблок Диван Кроссовки Платье Iphone 6 Iphone 5s Босоножки Квартира

ТОП 10 самых популярных брендов на OLX:

Iphone Jeka Jk МТЗ Adidas Nike Ecco Xiaomi ЮМЗ Samsung Нива

А вот пользователи гаджетов разделились в мнениях. Запросы с Android-смартфонов выглядели более «семейными» — «коляска», «диван», «велосипед». В то время как пользователи iOS были больше заинтересованы в атрибутах стиля и брендах – «Nike», «Adidas», «Iphone».

В итоге, самые популярные запросы на OLX через мобильные устройства выглядят следующим образом.

ТОП 10 запросов с IOS-устройств:

Iphone Платье Кроссовки Велосипед Nike Stokke Квартира Босоножки Adidas Диван

ТОП 10 запросов с Android-устройств:

Велосипед Платье Босоножки Кроссовки Диван Куртка ВАЗ Коляска Мотоблок Джинсы

ТОП 10 запросов с устройств Windows phone:

Велосипед Диван Босоножки Кроссовки Платье Коляска Lumia Куртка ВАЗ Iphone

Напомним, что украинская версия сервиса онлайн-объявлений OLX насчитывает около 11,5 млн объявлений и ежемесячно пополняется более чем на 3 млн новых предложений. Каждую секунду на сервисе публикуется 2 новых объявления, а каждый второй интернет-пользователь из Украины посещает сервис минимум один раз в месяц, благодаря чему он входит в топ-10 самых популярных сайтов среди украинцев (Gemius fusion-панель, май 2017 г.).

Источник: OLX