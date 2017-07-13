Рейтинг поисковых запросов украинцев на OLX в первой половине 2017 года: iPhone, велосипеды и трактора [инфографика]
Украинский сервис онлайн-объявлений OLX.UA опубликовал статистику поисковых запросов по объявлениям за первое полугодие 2017 года. Велопробеги и забеги по всей Украине на длинную дистанцию не прошли бесследно – в ТОПе поисковых запросов среди украинцев на OLX стали велосипед, Adidas и Nike, а тракторы ЮЗМ и МТЗ обошли в рейтинге Samsung и BMW.
Минитракторы, тракторы, прицепы и мотоблоки стали лидерами по транспортным запросам, так как в пером полугодии многие украинцы готовились облагораживать свои огороды и дачные хозяйства. Поэтому неудивительно, что в ТОПе брендов вышли в лидеры именно производители подобной техники — Минский транспортный и Южный машиностроительный заводы. Также в первом полугодии украинцы активно готовились к летнему сезону – платья, босоножки и кроссовки вошли в ТОП запросов со всех устройств.
В итоге, ТОП 10 запросов на OLX выглядит следующим образом:
- Велосипед
- JEKA JK
- Мотоблок
- Диван
- Кроссовки
- Платье
- Iphone 6
- Iphone 5s
- Босоножки
- Квартира
ТОП 10 самых популярных брендов на OLX:
- Iphone
- Jeka Jk
- МТЗ
- Adidas
- Nike
- Ecco
- Xiaomi
- ЮМЗ
- Samsung
- Нива
А вот пользователи гаджетов разделились в мнениях. Запросы с Android-смартфонов выглядели более «семейными» — «коляска», «диван», «велосипед». В то время как пользователи iOS были больше заинтересованы в атрибутах стиля и брендах – «Nike», «Adidas», «Iphone».
В итоге, самые популярные запросы на OLX через мобильные устройства выглядят следующим образом.
ТОП 10 запросов с IOS-устройств:
- Iphone
- Платье
- Кроссовки
- Велосипед
- Nike
- Stokke
- Квартира
- Босоножки
- Adidas
- Диван
ТОП 10 запросов с Android-устройств:
- Велосипед
- Платье
- Босоножки
- Кроссовки
- Диван
- Куртка
- ВАЗ
- Коляска
- Мотоблок
- Джинсы
ТОП 10 запросов с устройств Windows phone:
- Велосипед
- Диван
- Босоножки
- Кроссовки
- Платье
- Коляска
- Lumia
- Куртка
- ВАЗ
- Iphone
Напомним, что украинская версия сервиса онлайн-объявлений OLX насчитывает около 11,5 млн объявлений и ежемесячно пополняется более чем на 3 млн новых предложений. Каждую секунду на сервисе публикуется 2 новых объявления, а каждый второй интернет-пользователь из Украины посещает сервис минимум один раз в месяц, благодаря чему он входит в топ-10 самых популярных сайтов среди украинцев (Gemius fusion-панель, май 2017 г.).
Источник: OLX